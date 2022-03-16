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'Ot' diyip geçmeyin! Kolesterolü dengeler, kansere karşı korur! Rokanın faydalar nelerdir?

16.03.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turpgiller familyasından olan roka, buruk tadıyla salataları lezzetlendiriyor. Tek başına yenileceği gibi yanına farklı lezzetler eklenerek de tüketilebilir. En çok balık yemeklerinin yanına yakıştığı söylense de roka, tek başına da yenebilecek harika besinlerden biridir. Faydaları da hesaba katıldı mı rokadan vazgeçemeyeceksiniz. İşte rokanın faydaları...

'Ot' diyip geçmeyin! Kolesterolü dengeler, kansere karşı korur! Rokanın faydalar nelerdir?

Roka, lif, fitokimyasal, vitamin ve mineral içeriği yüksek turpgiller ailesine ait yeşil yapraklı bir bitkidir. Roka öğünleri lezzetlendirmekle kalmaz aynı zamanda besleyici içeriğiyle sağlık için çeşitli faydalar sunar. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

KANSERE KARŞI KORUR

Roka gibi turpgiller ailesine sebzeler, oksidatif stresin kanseri teşvik edici etkilerini azaltan glukozinolatlardan zengindir. Birçok çalışma, yüksek glukozinolat alımınının akciğer, kolon ve rektum kanserleri dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinin gelişme riskini azalttığını göstermektedir.

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KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Roka, kalsiyum ve K vitamininden zengin içeriğiyle kemik sağlığını destekler. Kalsiyum kemiklerin yapıtaşıdır, K vitamini ise kemik oluşumu ve korunumunda rol oynayan bir protein olan osteokalsinin üretimi için gereklidir.

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KALP SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Roka, sodyumun kan basıncı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olan ve normal kan basıncının korunmasında etkili bir rol oynayan potasyum açısından zengindir. Aynı zamanda yüksek lif içeriğiyle de kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur. Roka, kan basıncı ve kan kolesterol seviyeleri üzerindeki bu olumlu etkileri sayesinde kalp sağlığını geliştirir.

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DOĞUM KUSURLARINI ÖNLER

Roka, iyi bir folat kaynağıdır. Folat, hamile ve hamilelik planlayan kadınlar için oldukça önemlidir, eksikliği bebekte spina bifida ve anensefali gibi nöral tüp kusurlarına ve preeklampsi de dahil olmak üzere hamilelikle ilgili çeşitli komplikasyonlara neden olabilir.

CİLDİ GENÇLEŞTİRİR

Roka, yüksek C vitamini içeriğiyle kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı olur ve güneş ışığı, sigara, çevre kirliliği gibi unsurların neden olduğu serbest radikallerin olumsuz etkilerinden cildi korur.


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