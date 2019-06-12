Ot toplarken kayalıklardan düşüp, öldü

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Ağaçdibi köyü kırsalında, peynir ve yemek yapımında kullanılan otlardan toplayan Hacı Taş (50), kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Hakkari'de yaşayan Hacı Taş, bugün sabah saatlerinde 3 arkadaşı ile birlikte peynir ve çeşyitli yemeklerde kullanılan otlardan toplamak için merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ağaçdibi köyü kırsalına gitti. 6 çocuk babası Taş, ot toplarken dengesini kaybedince kayalıklardan düştü. Taş, olay yerinde hayatını kaybetti. Hacı Taş'ın cenazesi arkadaşları tarafından düştüğü yerden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi morguna götrüüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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