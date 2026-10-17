Otel çarşafları gibi yumuşacık oluyor! Makineye bir bardak eklemek yetiyor

Chantel Mila olarak bilinen bir temizlik içeriği üreticisi, paylaştığı bir yöntemin çarşafları ilk günkü yumuşaklığına getiren bir sır olduğunu belirtiyor. Uygulamada tek yapmanız gereken gerekli ürünü makinenin içerisine dökmek. Peki o ürün ne dersiniz?

Epsom tuzu adı verilen bir tuz türünü, boş tambura döküldükten sonra çarşafları yerleştirip uygun miktarda deterjanla her zamanki gibi yıkama yapmanız yetiyor. Bu yöntem, kumaşlarda biriken deterjan yanı sıra sert su kalıntılarının azalmasını sağlıyor. Böylece çarşaflardaki sertleşmeye sebep olan yapı da çözülerek yok oluyor.

ÇARŞAFLAR NEDEN SERTLEŞİYOR?

Yeni alınan çarşaflar, üretim esnasında kullanılan iplik malzemesi nedeniyle sert olabiliyor. Fakat uzun süre boyunca kullanılan nevresim ve çarşaflar, özellikle hem kullanılan yapısı hem de biriken deterjan kalıntılarıyla liflerin yapısını bozuyor. Bu tabakalaşmış yerleşik birikinti, kumaşın doğal hareketini azaltarak pürüzlü ve istenilen yumuşaklıkta hissedilmemesine sebep oluyor.

Önerilerden daha fazla deterjan kullanmak, bu sorunu daha da büyütebilir. Ayrıca uygun yıkama programının kullanılmaması tamamen durulamamasına sebep olarak çarşaflarda daha fazla kalıntının oluşmasını yol açabiliyor. Ayrıca her yıkamada da yeni bir tabaka oluşturuyor. Bu nedenle kullandığınız çarşaf takımlarının yıkama talimatlarına dikkat etmeniz de önem taşıyor.

EPSOM TUZU YÖNTEMİ NEDİR?

Mila’nın paylaştığı yönteme göre; makinenin tamburuna yaklaşık bir bardak sade Epsom tuzu eklenmesi yeterli. Ardından tek yapmanız gereken ise; çarşafları yerleştirdikten sonra yıkama talimatlarına göre sıcaklık ve programı seçmek.

Eğer çok sertleşmiş veya koku aldığınız çarşaflarınız varsa; alternatif olarak bir küvette veya uygun bir kovada bekletmeniz çözüme daha hızlı ulaşmanızı sağlayabilir. Yaklaşık 50 gramlık Epsom tuzunu soğuk suda erittikten sonra, çarşaflar tamamen suya batırılarak bir gece bekletilmeli. Ertesi sabah iyice duruladıktan sonra çarşafları mümkün olduğunca açık havada kurutmanız gerekiyor.

Epsom tuzunu kullanmak isteseniz bile önemli birkaç detay bulunuyor. Her kumaş ve çamaşır makinesi için uygun olup olmadığını önceden teyit etmeniz gerekli. Örneğin; ipek, yün veya özel kaplaması bulunan tekstillerde mutlaka bakım talimatlarının dışına çıkılmamalı. Ayrıca Epsom tuzu başka temizlik ürünleriyle de gelişigüzel şekilde karıştırılmamalı, çamaşır suyu ve farklı kimyasallarla bir araya getirilmemeli.