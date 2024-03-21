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    4. Otel odaları ve kiralık evlerdeki gizli kameralara dikkat çekti! Kendi püf noktalarını paylaştı... "İç güdülerinize güvenin"

    Otel odaları ve kiralık evlerdeki gizli kameralara dikkat çekti! Kendi püf noktalarını paylaştı... "İç güdülerinize güvenin"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.03.2024 15:45
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    Bir güvenlik uzmanı, tatil evinizde veya otel odanızda gizli kameraları nasıl bulacağınızı ve gizliliğinizi korumak için bunların bağlantısını kesmenin yollarını açıkladı. Son dönemde gizli kamera bulunan kiralık ev sayılarının arttığına dikkat çeken güvenlik uzmanı, "İç güdülerinize güvenin ve yüksekte duran alışılmadık nesnelere özellikle dikkat edin" dedi.

    Rated Locksmiths'te ev güvenliği uzmanı olan Al Lijee, bir Airbnb'ye, tatil evine veya otel odasına ilk ulaştığınızda, her zaman odayı incelemeniz gerektiğini söyleyerek tatilcilere güvenlik uyarılarında bulundu. Gizli kamera kullanımının yasa dışı olmasına rağmen pek çok odada rastlandığını dile getiren Lijee, "Misafirler içgüdülerine güvenmeli ve şüpheli görünen veya en azından tuhaf yerleştirilmiş cihazları incelemelidir. Çalar saat veya duvardaki tanıdık olmayan bir USB fişi gibi olağandışı görünen her şeyin fişinin çekilmesi önerilir." dedi.

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    Gizli kameraların örtülmesi için kişilerin yanında yedek eşya taşıması gerektiğini savunan Lijee, "Birçok gizli kamera çoğu olmasa da veri aktarımı için Wi-Fi bağlantısına güveniyor ve yönlendiricinin bağlantısını kesmek, işlemlerini kesintiye uğratabiliyor. Bu basit ama güçlü eylem, konukların gizlilikleri üzerinde kontrolü yeniden kazanmalarına ve potansiyel güvenlik ihlallerine karşı koruma sağlamalarına olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    gizli kamera
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