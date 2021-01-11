Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Otel odası skandalıyla adını duyurmuştu! Maria Bakalova amacına ulaştı

Otel odası skandalıyla adını duyurmuştu! Maria Bakalova amacına ulaştı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.01.2021 15:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Otel odası skandalıyla adını duyurmuştu! Maria Bakalova amacına ulaştı

Borat 2 filmindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Maria Bakalova, ilk ödülünü kucakladı. Açıklanan 2020 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü Maria Bakalova’ya gitti.

Sinema sektöründe ödül sezonu açıldı. Bu kapsamda 2020 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini buldu. Borat Subsequent Moviefilm’deki performansıyla takdir toplayan genç oyuncu Maria Bakalova, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu ödülle birlikte Maria Bakalova’nın Oscar şansı bir kat daha artmış oldu. 2020 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nin en dikkat çekici filmi ise Nomaland oldu. Nomaland, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dâhil dört ödülün sahibi olarak bu yıl ön plana çıkan yapım oldu.

Elite ve La Casa de Papel dizilerinin yıldızlarından şoke eden karar!Elite ve La Casa de Papel dizilerinin yıldızlarından şoke eden karar!

Hem Venedik’te hem de Toronto’da büyük ödülü kazanarak bu yıl En İyi Film Oscarı’nın bir numaralı favorisi olduğunu gösteren Nomadland, Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nde de ön plana çıkan yapım oldu.

Amerika’daki film eleştirmenlerinin oylarıyla belirlenen ödüllerin En İyi Film kategorisinde Nomadland 52 oy alırken, First Cow‘ın 50 oy alması, Kelly Reichardt imzalı First Cow’ın da ödül sezonunda oldukça iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ammonite'deki çok konuşulan anlarla ilgili konuştu: 'Sevişme sahnesi çekmek...'Çıplak sahne itirafı!

2020 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri

En İyi Film

Nomadland
First Cow
Never Rarely Sometimes Always

En İyi Yönetmen

Chloé Zhao – Nomadland
Steve McQueen – Small Axe
Kelly Reichardt – First Cow

En İyi Belgesel: Honeyland (İkinci: American Factory)

En İyi Erkek Oyuncu

Delroy Lindo – Da 5 Bloods
Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom
Riz Ahmed – Sound of Metal

En İyi Kadın Oyuncu

Frances McDormand – Nomadland
Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom
Sidney Flanigan – Never Rarely Sometimes Always

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm
Amanda Seyfried – Mank
Youn Yuh-jung – Minari

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Paul Raci – Sound of Metal
Glynn Turman – Ma Rainey’s Black Bottom
Chadwick Boseman – Da 5 Bloods

En İyi Senaryo

Eliza Hittman – Never Rarely Sometimes Always
Jon Raymond ve Kelly Reichardt – First Cow
Charlie Kaufman – I’m Thinking of Ending Things

En İyi Görüntü Yönetimi

Joshua James Richards – Nomadland
Shabier Kirchner – Lovers Rock
Leonardo Simões – Vitalina Varela

Yabancı Dilde En İyi Film

Collective
Bacurau
Beanpole
Vitalina Varela

En İyi Belgesel

Time
City Hall
Collective

Bridgerton’u sevdiyseniz bu dizileri mutlaka izlemelisinizTürk televizyonları böylesini görmedi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Sitemin böylesi: 'Tek olmam çok üzücü'Sitemin böylesi: 'Tek olmam çok üzücü'
Maviyle yeşilin harmanı: Hamsilos Tabiat ParkıMaviyle yeşilin harmanı: Hamsilos Tabiat Parkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çıplak sahne itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Çıplak sahne itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Survivor 2021’e yorumlar gecikmedi!

Survivor 2021’e yorumlar gecikmedi!

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Diğer Haberler

Yerden yere vurulan 9 Kere Leyla filminden sonra iddialı bir projeyle dönüş yapmaya hazırlanıyor

Son filmi yerden yere vurulmuştu... Sürpriz proje geliyor

Halle Berry Oscar'a böyle sitem etti: 'Tek olmam çok üzücü'

Sitemin böylesi: 'Tek olmam çok üzücü'

Dwayne Johnson Instagram hesabından 'dünyanın en tatlı videosunu' paylaştı

The Rock'tan 'dünyanın en tatlı videosu'

Ammonite'deki çok konuşulan anlarla ilgili konuştu: 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Çıplak sahne itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Oyun dünyasının favorilerinden Borderlands sinemaya transfer oluyor

Oyun dünyasının favorisi sinemaya transfer oluyor

Azizler filmi konusu nedir? Azizler nerede çekildi? Azizler filmi oyuncuları kimler?

Sosyal medya bu filmi konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.