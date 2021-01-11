Otel odası skandalıyla adını duyurmuştu! Maria Bakalova amacına ulaştı

Sinema sektöründe ödül sezonu açıldı. Bu kapsamda 2020 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini buldu. Borat Subsequent Moviefilm’deki performansıyla takdir toplayan genç oyuncu Maria Bakalova, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu ödülle birlikte Maria Bakalova’nın Oscar şansı bir kat daha artmış oldu. 2020 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nin en dikkat çekici filmi ise Nomaland oldu. Nomaland, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dâhil dört ödülün sahibi olarak bu yıl ön plana çıkan yapım oldu.
Hem Venedik’te hem de Toronto’da büyük ödülü kazanarak bu yıl En İyi Film Oscarı’nın bir numaralı favorisi olduğunu gösteren Nomadland, Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nde de ön plana çıkan yapım oldu.
Amerika’daki film eleştirmenlerinin oylarıyla belirlenen ödüllerin En İyi Film kategorisinde Nomadland 52 oy alırken, First Cow‘ın 50 oy alması, Kelly Reichardt imzalı First Cow’ın da ödül sezonunda oldukça iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.
Nomadland
First Cow
Never Rarely Sometimes Always
Chloé Zhao – Nomadland
Steve McQueen – Small Axe
Kelly Reichardt – First Cow
En İyi Belgesel: Honeyland (İkinci: American Factory)
Delroy Lindo – Da 5 Bloods
Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom
Riz Ahmed – Sound of Metal
Frances McDormand – Nomadland
Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom
Sidney Flanigan – Never Rarely Sometimes Always
Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm
Amanda Seyfried – Mank
Youn Yuh-jung – Minari
Paul Raci – Sound of Metal
Glynn Turman – Ma Rainey’s Black Bottom
Chadwick Boseman – Da 5 Bloods
Eliza Hittman – Never Rarely Sometimes Always
Jon Raymond ve Kelly Reichardt – First Cow
Charlie Kaufman – I’m Thinking of Ending Things
Joshua James Richards – Nomadland
Shabier Kirchner – Lovers Rock
Leonardo Simões – Vitalina Varela
Collective
Bacurau
Beanpole
Vitalina Varela
Time
City Hall
Collective
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