Otel odası skandalıyla adını duyurmuştu! Maria Bakalova amacına ulaştı

Amerika’daki film eleştirmenlerinin oylarıyla belirlenen ödüllerin En İyi Film kategorisinde Nomadland 52 oy alırken, First Cow‘ın 50 oy alması, Kelly Reichardt imzalı First Cow’ın da ödül sezonunda oldukça iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

2020 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri

En İyi Film

Nomadland

First Cow

Never Rarely Sometimes Always

En İyi Yönetmen

Chloé Zhao – Nomadland

Steve McQueen – Small Axe

Kelly Reichardt – First Cow

En İyi Belgesel: Honeyland (İkinci: American Factory)

En İyi Erkek Oyuncu

Delroy Lindo – Da 5 Bloods

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Riz Ahmed – Sound of Metal

En İyi Kadın Oyuncu

Frances McDormand – Nomadland

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Sidney Flanigan – Never Rarely Sometimes Always

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

Amanda Seyfried – Mank

Youn Yuh-jung – Minari

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Paul Raci – Sound of Metal

Glynn Turman – Ma Rainey’s Black Bottom

Chadwick Boseman – Da 5 Bloods

En İyi Senaryo

Eliza Hittman – Never Rarely Sometimes Always

Jon Raymond ve Kelly Reichardt – First Cow

Charlie Kaufman – I’m Thinking of Ending Things

En İyi Görüntü Yönetimi

Joshua James Richards – Nomadland

Shabier Kirchner – Lovers Rock

Leonardo Simões – Vitalina Varela

Yabancı Dilde En İyi Film

Collective

Bacurau

Beanpole

Vitalina Varela

En İyi Belgesel

Time

City Hall

Collective