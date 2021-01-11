Otel odası skandalıyla adını duyurmuştu! Maria Bakalova amacına ulaştı

Sinema sektöründe ödül sezonu açıldı. Bu kapsamda 2020 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini buldu. Borat Subsequent Moviefilm’deki performansıyla takdir toplayan genç oyuncu Maria Bakalova, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu ödülle birlikte Maria Bakalova’nın Oscar şansı bir kat daha artmış oldu. 2020 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nin en dikkat çekici filmi ise Nomaland oldu. Nomaland, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dâhil dört ödülün sahibi olarak bu yıl ön plana çıkan yapım oldu.

Hem Venedik’te hem de Toronto’da büyük ödülü kazanarak bu yıl En İyi Film Oscarı’nın bir numaralı favorisi olduğunu gösteren Nomadland, Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nde de ön plana çıkan yapım oldu.

Amerika’daki film eleştirmenlerinin oylarıyla belirlenen ödüllerin En İyi Film kategorisinde Nomadland 52 oy alırken, First Cow‘ın 50 oy alması, Kelly Reichardt imzalı First Cow’ın da ödül sezonunda oldukça iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.