HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu

Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu

01.07.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde yemekten zehirlendiği iddia edilen yaklaşık 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otelde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu

Olay, ilçeye bağlı Gülüç beldesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde bulunan çok sayıda vatandaş, yedikleri yemekten zehirlendi.

Antalya'da 16 tatilci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıAntalya'da 16 tatilci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan vatandaşlar çeşitli hastanelere sevk edildi.

Bazı vatandaşlar ise özel araçları ile hastanelere ulaştı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavileri sürüyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Otel odasında kan donduran olay! Önce öldürdü, sonra intihar ettiOtel odasında kan donduran olay! Önce öldürdü, sonra intihar etti

0b33d952-47a3-44c6-b449-7bc03fcbc34a

eaf49211-df03-4be1-8681-d6d825bd2339

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiftlik Bank kurucusu teslim oldu! Çiftlik Bank kurucusu teslim oldu!
PARTNERPodolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zararPodolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zarar
Sahte parayla dolandırıcılık yapmaya çalıştı! Kaçarken apartman boşluğuna düştüSahte parayla dolandırıcılık yapmaya çalıştı! Kaçarken apartman boşluğuna düştü
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Hayvanları Koruma Kanunu teklifi TBMM'de! Yasaklanıyor

Hayvanları Koruma Kanunu teklifi TBMM'de! Yasaklanıyor

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona erdi

Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona erdi

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.