Otizmli öğrencisine işkence yaptı! Hikaye anlatırken bacaklarının arasına alarak boğmaya başladı... O anlar anbean kamerada

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde görev yapan 59 yaşındaki Vilma Oteria isimli bir öğretmen çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı. Otero, okulda özel gereksinimli çocuklara yönelik öğretmenlik yapıyor ve 36 yıldır çocuklarla çalışıyordu. Tutuklama raporunda, Otero'nun çocuklara hikaye okuma saati sırasında bir öğrencisini bacaklarıyla boğduğu ifade edildi.

DİĞER ÖĞRETMEN SANİYE SANİYE ANLATTI

Çocuklardan birinin çığlık atmaya ve ağlamaya başladığını duyduktan sonra arkasını döndüğünü ifade eden öğretmen, "Otero'nun bir sandalyede oturduğunu çocuğu bacaklarının arasına alarak onu boğduğunu gördüm. Otero'nun bacaklarından kurtulmaya çalışırken ağlıyor ve çığlık atıyor, yüzü kızarıyordu" dedi.

Diğer öğretmen birden fazla fotoğraf çekti. Raporda çocuğun tutuştan nasıl kurtulduğu veya çocuğun bu pozisyonda ne kadar süre kaldığı belirtilmedi.