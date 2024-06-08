Otobüs durağında plastik poşet içinde bebek cesedi bulundu! 'Kasıtlı kürtaj' iddiası dikkat çekti.. '6 ila 7 aylık erkek bebek'

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Phitsanulok bölgesinde otobüs durağı girişine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki çimenlik alanda beyaz plastik bir poşetin içinde bebek cesedi bulundu. Üst kısmı yırtık olan poşetten bebeğin kafasının göründüğü belirtildi. Çantayı açan yetkililer, cesedin gebelik yaşının altı ila yedi ay arasında olduğu tahmin edilen bir erkek bebek olduğunu tespit etti. İlk değerlendirmeler bebeğin ya erken doğum nedeniyle öldüğünü ya da kasıtlı kürtaj kurbanı olduğunu öne sürüyor.

Cesedi bulan Phet Sornthavee, çantayı fark ettiğinde yol kenarına ot ilacı sıktığını anlattı. Daha yakından incelendiğinde, bir bebek cesedine benzeyen bir şey gördü ve hemen yetkililere haber verdi.

Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ileri inceleme yapılmak üzere Naresuan Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp bölümüne gönderildi. KhaoSod'un haberine göre yetkililer ayrıca detaylı sorgulama için bebeğin annesinin kimliğini tespit etmeye ve yerini tespit etmeye çalışıyor.







