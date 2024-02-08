Otobüste yaşanan tartışma çok konuşuldu! Yüzüne tüküren yaşlı kadına tokat attı... Ortalık bir anda karıştı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Kanada'nın Vancouver bölgesindeki bir otobüste kaydedilen iki yolcu arasındaki tartışma görüntülerinde yaşlı kadın diğer yolcuya tükürdüğü ve tokat atılması üzerine yere düştüğü anlar yer aldı.

Olayı görüntüleyen tanık Adeola Oyebula olayın yaşlı kadının yanına erkek bir yolcunun oturmasını istememesi üzerine başladığını ifade ederek, "Adamın yanına oturmasını istemedi. Koltuk için kavga ediyorlardı. Bir anda tükürdüğünü gördüm" dedi.