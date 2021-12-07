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Otomobil devinin CEO'su açıkladı! 2030'da dönüşüyorlar

07.12.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot CEO'su Linda Jackson, verdiği demeç ile Peugeot'nun Avrupa'da elektrikli otomobil markasına dönüşeceğini açıkladı. Buna göre Peugeot, 2030 yılından itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç satacak.

Otomobil devinin CEO'su açıkladı! 2030'da dönüşüyorlar

Otomobil dünyasında elektriğe geçiş hızla sürüyor. Elektrikli otomobillerini birer birer sahneye çıkaran üreticiler, artık geleceğin elektrikli otomobil markası olma yolunda emin adımlar da atıyor. Bu yönde adımlar atan üreticilerden biri de Stellantis çatısı altında bulunan Peugeot.

PEUGEOT CEO'SUNDAN "ELEKTRİKLİ GELECEK" AÇIKLAMASI

Stellantis içten yanmalı motorlardan uzaklaşmaya hazırlanırken, Peugeot CEO'su Linda Jackson 2030 yılından sonra Avrupa'da piyasaya sürülen her yeni Peugeot modelinin yalnızca tam elektrikli olacağını söyledi.

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Jackson, Automotive News Europe'a verdiği demeçte, "Yeni Stellantis platformlarına geçerken - STLA Small, Medium, Large - 2030 itibarıyla Avrupa'da tüm modellerimiz elektrikli olacak." dedi.

Jackson, Peugeot'nun uluslararası pazarlar için ürün yelpazesinde içten yanmalı motora sahip modeller olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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DİĞER MARKALAR DA ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜME HAZIRLANIYOR

Stellantis çatısı altındaki diğer markalar da Avrupa'da tamamen elektrikli otomobil markasına dönüşecekleri tarihi belirlemişlerdi. Bu kapsamda, DS 2026'da, Alfa Romeo 2027'de, Opel/Vauxhall ise 2028'de sadece elektrikli otomobil piyasaya sürecek.

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