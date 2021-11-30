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  4. Elektriğin gücü adına: Avrupa'da yılın otomobili için finalistler belli oldu

Elektriğin gücü adına: Avrupa'da yılın otomobili için finalistler belli oldu

30.11.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 2022 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için 7 finalist belirlendi. İlginç olan ise Ford, Peugeot, Cupra ve Hyundai gibi markaların imzasını taşıyan finalist otomobillerden sadece 1'inin içten yanmalı motora sahip olması. Diğer tüm modeller ise elektrikli.

Otomobil endüstrisi artık yönünü elektriğin gücüne çevirdi. Sektörün en yüksek satış hacmine sahip markaları da dahil olmak üzere çoğu marka, elektrikli otomobiller için ciddi adımlar atmaya başladı. Hatta asfalta pek çok elektrikli model de çıktı. Markaların elektrik evrimi, 2022 Avrupa'da yılın otomobili ödülüne de yansıdı.

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Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Avrupa'da Yılın Otomobili 2022 Ödülü'nde finalistler açıklandı. Jüri, 39 araçlık uzun bir listeden yedi aday belirledi. Bu yılın 7 finalisti ise oldukça dikkat çekici.

6'SI ELEKTRİKLİ

Finale kalan 7 araçtan 6'sı dikkat çekici bir şekilde elektrikli oldu. Finalist otomobiller arasından sadece Peugeot 308, içten yanmalı motora sahip.

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2022 Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi, 28 Şubat Pazartesi günü online olarak açıklanacak.

Geçen yıl ise yılın otomobili ödülünü Toyota Yaris almıştı.

İŞTE AVRUPA'DA YILIN OTOMOBİLİ İÇİN YARIŞAN OTOMOBİLLER

CUPRA BORN

CUPRA BORN

FORD MUSTANG MACH-E

FORD MUSTANG MACH-E

HYUNDAI IONİQ 5

HYUNDAI IONİQ 5

SKODA ENYAQ

SKODA ENYAQ

RENAULT MEGANE E-TECH

RENAULT MEGANE E-TECH
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