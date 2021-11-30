Elektriğin gücü adına: Avrupa'da yılın otomobili için finalistler belli oldu

Otomobil endüstrisi artık yönünü elektriğin gücüne çevirdi. Sektörün en yüksek satış hacmine sahip markaları da dahil olmak üzere çoğu marka, elektrikli otomobiller için ciddi adımlar atmaya başladı. Hatta asfalta pek çok elektrikli model de çıktı. Markaların elektrik evrimi, 2022 Avrupa'da yılın otomobili ödülüne de yansıdı.

Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Avrupa'da Yılın Otomobili 2022 Ödülü'nde finalistler açıklandı. Jüri, 39 araçlık uzun bir listeden yedi aday belirledi. Bu yılın 7 finalisti ise oldukça dikkat çekici.

6'SI ELEKTRİKLİ

Finale kalan 7 araçtan 6'sı dikkat çekici bir şekilde elektrikli oldu. Finalist otomobiller arasından sadece Peugeot 308, içten yanmalı motora sahip.

2022 Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi, 28 Şubat Pazartesi günü online olarak açıklanacak.

Geçen yıl ise yılın otomobili ödülünü Toyota Yaris almıştı.