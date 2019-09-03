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Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı! Eşi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 19:57 | Son Güncelleme

Adana'da, hareket halindeki otomobilden atlayan bir aylık hamile kadın yaralandı. Olay sonrası eşi, 'Herkes eşiyle tartışıyor. Polis ağabeyler çok büyüttü olayı' dedi.

Şanlıurfa'da kiraladıkları 34 LP 5151 plakalı otomobille Mersin'e tatile giden Ali ve Özlem G. çifti, dönüş yolunda tartışma yaşadı.

Özlem G, Adana'da, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki otomobilden atladı.

YUNUS EKİPLERİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Bu sırada otomobilin arkasında ilerleyen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Özlem G, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

'POLİS ABİLER ÇOK BÜYÜTTÜ OLAYI'

Olay yerinde bir süre gözyaşı döken Ali G, gazetecilere yaptığı açılamada, "Herkes eşiyle tartışıyor. Polis abiler çok büyüttü olayı. Eşim kapıyı açtı, aşağı atladı. Saatte 20 kilometre hızla gidiyorduk, ben de yavaşladım. Çok şükür arabanın altında kalıp ölmedi. Karnında çocuk var, ona bile acımadı. Gitsin boşansın beni sevmiyorsa. Bir de severek evlendik." diye konuştu.

Gözaltına alınan Ali G, Şakirpaşa Polis Merkezine götürüldü. (AA)


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