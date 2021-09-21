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Otostopla bindiği araçta feci ölüm

21.09.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin üstgeçit bariyerine çarptığı kazada Fatma Tavuş yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Tavuş'un yanındaki bir kişi ile birlikte otostop yaparak otomobile bindiği öğrenildi.

Otostopla bindiği araçta feci ölüm

Alanya'dan Antalya yönüne ilerleyen Kırgız uyruklu Ramzan I. yönetimindeki otomobil, önceki gün sabaha karşı Sorgun Mahallesi D-400 karayolu otogar kavşağı üst geçidi girişinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Ramzan I., İ.K. ve Fatma Tavuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılar çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanede müdahale edilen Fatma Tavuş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

OTOSTOP YAPARAK BİNMİŞLER

Fatma Tavuş ile İ.K.'nın, Ramzan I.'nın kullandığı araca otostop yaparak bindiği öğrenildi. Yaralılardan İ.K.'nin üzerinden kurusıkı tabanca çıktığı da kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Manavgat
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