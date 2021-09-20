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  4. Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Korkunç kaza

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Korkunç kaza

20.09.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüje devrildi. Kazada kızını üniversite kaydına götüren baba hayatını kaybederken, anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Korkunç kaza

Kaza, Çorum-Samsun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Er yönetimindeki otomobil, Konaklı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Dursun Er olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan eşi Hatice Er ile çocukları Rıza Er ve Dilanur Er sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER KAZA YERİNDE PARMAK ARADI

Hastanede yaralılardan Hatice Er’in bir parmağının koptuğunun belirlenmesi üzerine trafik ekipleri olay yerinde kopan parmağı aradı. Bulunan parmak ekip aracıyla hastaneye yetiştirildi.

ÜNİVERSİTE KAYDINA GİDİYORLARMIŞ

Er ailesinin kızları Dilanur’u Ankara’dan Samsun’a üniversite kaydı için götürdükleri öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum
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