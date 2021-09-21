Afyonkarahisar'da korkunç kaza! TIR 6 aracı biçti, ortalık savaş alanına döndü

Kaza, saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar- Sandıklı karayolunun Dinar girişi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı ip makaraları yüklü TIR, iddiaya göre, freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

METRELER SONRA DURABİLDİ

İlk önce ışıklı kavşakta bekleyen Çağlayan Gürsu'nun kullandığı otomobile çarpan TIR, karşı şeride geçti. Yol üzerinde bulunan plakası öğrenilemeyen traktör ile Mehmet Balon (37) yönetimindeki çekiciye çarpan TIR, ardından trafik ışıklarında bekleyen iki otomobil ve hafif ticari araca çarptı. Hızla ilerlemeye devam eden TIR, metreler sonra durabildi. Bu sırada TIR'ın tekerlek bölümünde yangın çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay yerinin savaş alanına döndüğü kazayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. TIR'ın tekerleğindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, büyümesini önledi. Kaza nedeniyle TIR'da ve çarptığı araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, çekici sürücüsü Mehmet Balon ile diğer araçlarda bulunan Mehmet Çakmak ve Zeynep Çakmak yaralandı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Mehmet Balon ile hafif yaralanan Mehmet Çakmak ve Zeynep Çakmak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazayı yara almadan atlatan TIR'ın sürücüsü ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kazanın görgü tanıklarından Selim Akbaş, TIR'ın önüne kattığı araçlara çarparak geldiğini anlatırken, bu kavşakta daha önce de defalarca kaza yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Diğer bir görgü tanığı Hilmi Çalışkan da şöyle dedi:

"Ben böyle bir kazayı ilk defa görüyorum. Dinar’da onlarca kaza oldu. Ama bu kaza o kadar feci bir kaza ki Allah’tan olacak ki okul servisi 2 dakika önce bu kavşaktan geçti. Bu kavşağa altgeçit veya battı- çıktı ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Bu kazayı gözlerimle gördüğüm için çok etkilendim. Yaralımız var ama ölüm olayı olmadığından çok mutluyuz. Biz bunu defalarca gündeme getirdik. Lütfen yetkililer sesimizi duysun buraya ne gerekiyorsa yapsın."

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; otomobile, çekici ve traktöre çarpan TIR'ın karşı şeride geçerek önüne gelen araçları biçtiği ve bir süre ilerledikten sonra durduğu anlar yer aldı. (DHA)





