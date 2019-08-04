KADIN

Ovalamaya gerek yok! Saç boyası izlerinden bu hilelerle kurtulun

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 04.08.2019 00:10 | Son Güncelleme

Saç boyama eylemi kimimiz için beyazları kapatmak kimimiz içinse olduğumuzdan daha farklı bir görünüm elde etmek için olmazsa olmaz. Her ne amaçla boya yapılırsa yapılsın, saç boyasının saç çizgisine hatta kulaklara kadar lekelenmesi sinir bozucu. Neyse ki bunun önüne geçebileceğiniz birkaç yöntem var.

Ovalamaya gerek yok! Saç boyası izlerinden bu hilelerle kurtulun

Öncelikle, saçınızı boyamak üzereyken, saç çizginize vazelin uygulayın. Ancak bunu yapmayı unuttuysanız boya lekelerini çıkarmak için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Alkolle bulaşık deterjanı karıştırın: Pamuklu bir pedi alkole batırdıktan sonra bir miktar bulaşık deterjanı sürün. Bu iki malzemeyi baş parmağınızı kullanarak karıştırın. Ardından, pamuklu pedi saç boyası lekesinin üzerine sürün. Leke tamamen kaybolacaktır.

sac

Karbonat ile bulaşık deterjanı karıştırın: Karbonat mutlaka hepimizin evinde vardır. Bir çorba kaşığı bulaşık sabunu ile üç çorba kaşığı karbonatı karıştırın. Bir pamuklu ped ile temizleyin.

Sirke kullanın: Biraz kokuyu göze almanız gerekiyor çünkü sirke bu işin etkili çözümü. Bir pamuklu ped üzerine sirke koyun ve boya izlerine uygulayın. Not: Cildiniz hassas ise bunu uygulamayın.

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