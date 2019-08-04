Ovalamaya gerek yok! Saç boyası izlerinden bu hilelerle kurtulun

Öncelikle, saçınızı boyamak üzereyken, saç çizginize vazelin uygulayın. Ancak bunu yapmayı unuttuysanız boya lekelerini çıkarmak için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Alkolle bulaşık deterjanı karıştırın: Pamuklu bir pedi alkole batırdıktan sonra bir miktar bulaşık deterjanı sürün. Bu iki malzemeyi baş parmağınızı kullanarak karıştırın. Ardından, pamuklu pedi saç boyası lekesinin üzerine sürün. Leke tamamen kaybolacaktır.

Karbonat ile bulaşık deterjanı karıştırın: Karbonat mutlaka hepimizin evinde vardır. Bir çorba kaşığı bulaşık sabunu ile üç çorba kaşığı karbonatı karıştırın. Bir pamuklu ped ile temizleyin.

Sirke kullanın: Biraz kokuyu göze almanız gerekiyor çünkü sirke bu işin etkili çözümü. Bir pamuklu ped üzerine sirke koyun ve boya izlerine uygulayın. Not: Cildiniz hassas ise bunu uygulamayın.



