Öykü Gürman evleniyor! Düğün tarihini açıkladı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. İkizi Berk Gürman ile birlikte söylediği ''Evlerinin Önü Boyalı Direk'' şarkısıyla tanınan ünlü isim şimdilerde evlilik hazırlığı yapıyor.

NTV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu olan Öykü Gürman çok özel açıklamalarda bulundu. Deprem ve konserler nedeniyle evliliklerinin ertelendiğinden bahseden Gürman, evlilik tarihleri ile ilgili de bir açıklama yaptı.

DÜĞÜN TARİHİNİ AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı, "Ülke olarak içinde bulunduğumuz acı olaylar nedeniyle, evlilik kararını verdiğimizde moral olarak iyi değildik, kurgulayamadık, planlayamadık. Sonrasında da konserler çıktı, şarkı söylemeye çok tutkun biriyim, işimi de öncelikle yapmak istiyorum. Konser çıktığında konserleri alıyorum, Eylül veya Ekim gibi evleneceğiz" ifadelerini kulandı.

"BERK İSPANYA'DA YAŞIYOR"

Ceyda Düvenci'nin "Berksiz olmaz. Berk nerede?" sorusu üzerine Öykü Gürman: "Berk İspanya'da yaşıyor, oraya yerleşti. Berk'le bir elmanın iki yarısıyız, çok istiyorum devam etmeyi, Berk İspanya'da bir yaşam kurdu, kendini oraya ait hissediyor, orada çok mutlu ama, ben de onunla müzik yapmayı, flamenko yapmayı istiyorum. O orada kendini daha iyi hissediyor..." dedi.





