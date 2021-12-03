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Öykü Karayel Kaderimin Oyunu ile ekrana dönüyor! "Yaşadığı her şeye rağmen..."

03.12.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star’ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nda ‘Asiye’ karakterini canlandıracak olan başarılı oyuncu Öykü Karayel, "Kaderimin Oyunu, her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalan Asiye’nin hikayesi" diyerek rolünü anlattı.

Öykü Karayel Kaderimin Oyunu ile ekrana dönüyor! "Yaşadığı her şeye rağmen..."

Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu’nda ‘Asiye’ karakterini canlandıracak olan başarılı oyuncu Öykü Karayel, rolü ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Öykü Karayel, “Kaderimin Oyunu’nda aslında bazen hashtag’e sığdırmaya çalıştığımız bazense her gün yanımızdan geçen bir kadının, Asiye’nin öyküsü var. Yaşadığı her şeye rağmen tek başına dimdik durmaya çalışıyor. Kaderimin Oyunu, Asiye’nin bu yönünü o kadar güçlü vurguluyor ki; bence onu farklı kılan da en azından benim için bu tarafı” dedi.

"ASİYE TRAJEDİDEN SONRA HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLIYOR"

Okuma provalarının ardından çekimlere çok hızlı bir şekilde önce Amasya başladıklarını hemen sonrasında ise İstanbul’da devam ettiklerini belirten Karayel, canlandırdığı diğer rollerden Asiye’yi nelerin ayırdığını ise şöyle anlattı:

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“Spesifik bir ayrım yapamam. Sonuçta canlandırdığımız her karakter bir öncekinden tabii ki farklı oluyor. Biz değiştiğimiz için yorumlamamız da değişebiliyor. Ama Asiye’nin gücünü gerçekten kendi yüreğinden çıkarması onu genel anlamda farklı kılıyor.”

Güçlü, pes etmeyen, yaralarının altında ezilmeyen bir kadın olarak Asiye’yi tarif eden Öykü Karayel, Kaderimin Oyunu'nda izleyiciyi nelerin beklediğini ise şu sözlerle ifade etti:

“Kaderimin Oyunu, mutlu bir ailesi ve çok aşık olduğu bir eşi olan Asiye’nin kendini bir anda kocası Cemal’in terk etmesiyle birlikte ve karşılaştığı trajik bir olayla yüzleşmesinin ardından yaşadıklarını anlatıyor. Onun için hiçbir şey artık eskisi gibi değil. Hatta sıfırdan başlaması gerekiyor her şeye. Tam da bu noktada Cemal yepyeni biri olarak hayatına giriyor. Ve tabii Mahir adlı yepyeni bir adamla yolları kesişiyor” dedi.

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Öykü Karayel
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