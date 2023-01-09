Öykü Serter'in videosu ifşa oldu! O detay dikkat çekti

5 yıl sonra ekrana gelen Kısmetse Olur'un sunuculuğunu Öykü Serter üstleniyor. Ünlü sunucu Öykü Serter uzun bir aradan sonra Kısmetse Olur ile izleyici karşısına yeniden çıkmaya başladı.

Kısmetse Olur'la birlikte kariyerinde ilk kez evlilik programı sunan Öykü Serter'in yıllar öncesine ait bir videosu ortaya çıktı. Videoda kendisine gelen bir soru üzerine Öykü Serter şu ifadeleri kullanıyor:

"Ben hiçbir zaman izdivaç programı sunmadım. Bence önemli bir duruş. Elma ile armudu ayırmak gereken bir nokta diye düşünüyorum. Herkes izdivaçtı oydu buydu para kazanırken ben niye evimde oturdum? Bunun bir takdiri olmaz mı? Bence olmalı. "



Bu sözler sonrası Serter'i izdivaç programı sunması "Paranın gücü" yorumlarına neden oldu.



