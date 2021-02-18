Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş ne doktoru, programı hangi kanalda? Yüzleşme programı konusu nedir?

Koronavirüs salgını sürecinin başında koronavirüse dair önerileri, maske konusundaki fikirleri ve salgının geleceğine dair öngörüleri yanlış çıkan ve bu değerlendirmeleriyle gündem olan Oytun Erbaş, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme programında moderatörlük görevini üstleniyor. Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geldiği Yüzleşme programından sonra Erbaş ile ilgili çok sayıda detay araştırılıyor. Peki, Doç. Dr. Oytun Erbaş ne doktoru? Oytun Erbaş hangi kanalda? Oytun Erbaş nereli?

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

İzleyiciler tarafından Oytun Erbaş kaç yaşında sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 1978 Ödemiş doğumlu olan Erbaş 43 yaşındadır. 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dönem ikincisi olarak mezun olan Erbaş, TUS’ta 7 defa ilk 10’a girerek derece yaptı. Asıl deneyim alanı ilaç AR-GE çalışmaları olan Erbaş; fizyoloji, biyolojik psikoloji, sinirbilim ve fizyopatoloji dersleri veriyor. Bekar olan Erbaş, iyi derecede İngilizce biliyor. Oytun Erbaş hangi hastanede diye merak ediliyor.