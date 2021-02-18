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Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş ne doktoru, programı hangi kanalda? Yüzleşme programı konusu nedir?

18.02.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş ne doktoru, programı hangi kanalda? Yüzleşme programı konusu nedir?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yeni program Yüzleşme’nin moderatörlüğünü yapan Oytun Erbaş ile ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor. Daha önce Türkiye’nin koronavirüsten çok fazla etkilenmeyeceği ile ilgili öngörüleri yanlış çıkan Erbaş ile alakalı yeni prgoramının ardından pek çok detay merak ediliyor. Peki, Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş ne doktoru, programı hangi kanalda? Yüzleşme programı konusu nedir?

Koronavirüs salgını sürecinin başında koronavirüse dair önerileri, maske konusundaki fikirleri ve salgının geleceğine dair öngörüleri yanlış çıkan ve bu değerlendirmeleriyle gündem olan Oytun Erbaş, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Yüzleşme programında moderatörlük görevini üstleniyor. Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geldiği Yüzleşme programından sonra Erbaş ile ilgili çok sayıda detay araştırılıyor. Peki, Doç. Dr. Oytun Erbaş ne doktoru? Oytun Erbaş hangi kanalda? Oytun Erbaş nereli?

oytun erbaş

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

İzleyiciler tarafından Oytun Erbaş kaç yaşında sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 1978 Ödemiş doğumlu olan Erbaş 43 yaşındadır. 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dönem ikincisi olarak mezun olan Erbaş, TUS’ta 7 defa ilk 10’a girerek derece yaptı. Asıl deneyim alanı ilaç AR-GE çalışmaları olan Erbaş; fizyoloji, biyolojik psikoloji, sinirbilim ve fizyopatoloji dersleri veriyor. Bekar olan Erbaş, iyi derecede İngilizce biliyor. Oytun Erbaş hangi hastanede diye merak ediliyor.

Fizyoloji Bilim Dalında Doçent Doktor olarak farklı üniversitelerde öğretim üyeliği yapmaya devam ediyor. Aynı zamanda Erbaş, ABD’de Illinois eyaletindeki “Experimental Medicine” ve Gebze-Kocaeli & Tübitak Teknoloji Geliştirme bölgesindeki “Deneysel Tıp” ilaç AR-GE laboratuvarlarının kurucusu. 2013 yılında deneysel çalışmalarıyla Uluslararası Otolojik Cerrahi Derneği’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında Politzer Ödülü aldı. Aynı yıl Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’nden de Jacques Duparc Ödülü aldı. Erbaş’ın, uluslararası dergilerde 100’den fazla bilimsel makalesi yayınlandı.

yüzleşme programı

Erbaş’ın İstanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine ve İstanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Transplantation dergilerinin yayın sekreterliğini ve yayın editörlüğünü yaptığı biliniyor. Erbaş’ın çalışma alanlarında oksitosin etkileri, inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, nörogelişimsel bozukluklar ve tedavisi, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi ve diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleri yer alıyor. Dr. Erbaş’ın psikiyatrik hastalıkların, dejeneratif beyin hastalıklarının deney hayvanlarında modellenmesi, deney hayvanlarında EEG-EMG-EKG kaydı-yorumu ile ilgili kurslar düzenlediği de biliniyor.

yüzleşme konusu

YÜZLEŞME PROGRAMI KONUSU NEDİR?

Fragmanlarıyla izleyicilerin ilgisini çeken Yüzleşme programının konusu da sıklıkla araştırılıyor. Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğünde ve konusunda uzman olan doktorların katkıları ile Yüzleşme evinde yaşayan 7 kişinin gerçek yaşam hikayeleri ve sorunları ele alınıyor. Bu 7 kişi sağlık problemlerine çözüm ararken Doç. Dr. Erbaş ve uzman doktorlar da kendilerine hem tıbbi hem de psikolojik açıdan destek sağlıyor. Programın uzman hekim kadrosu, hastalıklar, tedaviler ve tedavi süreçleri hakkında bilgi veriyor. Hafta için her gün yayınlanan programda 7 kişi 7 gün 24 saat aynı evin içerisinde birlikte yaşıyor.

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