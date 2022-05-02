Oyuncu Jessica May uzun süredir ortalarda yoktu! Hastalığa yakalandığını duyurdu

Dizi, film, reklam projeleriyle ekranlara gelen Jessica May bir süredir ortalıkta yoktu. Birçok programa çıkan ve oyunculuk alanında çok sayıda ödülün sahibi olan Jessica May'dan kötü haber geldi.

JESSİCA MAY HASTALIĞA YAKALANDIĞINI DUYURDU

5 Aralık 1993 Brezilya doğumlu 28 yaşındaki Jessica May, sosyal medya hesabından sevenlerine kötü haberi verdi. Hastalıklarla uğraştığını belirten oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şu notları düştü: "Herkese merhaba, uzun bir süredir buralarda olamadığım ve mesajlara cevap veremediğim için bu açıklamayı yapmak istedim. Bir süredir hastalıklarla uğraşıyoruz; Brezilya’ya geldikten sonra ailemle birlikte hepimiz sırayla covid olduk ve bizim için zor bir süreç oldu. Hepimizde aşı vardı ama ilk defa geçirdiğimiz için mi yoksa daha kuvvetli bir varyanta mı denk geldik bilmiyorum ama biraz ağır geçirdik. Son kontrolleri henüz tamamlamadık ama şimdilik herkes iyi, sadece annemin ağrıları bitmedi ama gerekli bütün doktor kontrollerini yaptırıyoruz. 2 yıldır bu hastalığa yakalanmayınca bu dönemi böyle atlatırız diye düşünüyorduk. Hastalığın nerede ne zaman geleceği gerçekten belli olmuyor."

2018'de Hüseyin Kara ile hayatını birleştiren Jessica May, 2019'un mayıs ayında Geleceğin Güçlü Kadınları projesinde üniversiteli kız çocuklarına burs toplanması için podyuma çıkmıştı.

Hayırseverliğiyle de bilinen oyuncu Çarkıfelek, Eser Yenenler Show, Güldür Güldür, Demet Akbağ ile Çok Aramızda, Beyaz Show gibi programlara da çıkmıştı.

2022'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan May, Brezilya ve Türkiye çifte vatandaşıdır.





