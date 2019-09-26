Oyuncu Nesrin Cavadzade'den dış görünüşünü eleştirenlere yanıt

Yasak Elma'nın oyuncusu Nesrin Cavadzade, "Erkek dediğin maymundan hallice olur" sözleriyle magazin gündemine oturmuştu.

"HEPİNİZE BİR HABERİM VAR"

Son olarak dış görünüşüne dair çok fazla eleştiri alan Oyuncu Nesrin Cavadzade, gelen eleştirilere yanıt verdi. Cavadzade Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafın altına "Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var; kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. öptüm" notuyla paylaştı.

Oyuncu Eda Ece'de güzel oyuncunun fotoğrafının altına yorum yaparak destek verdi.



