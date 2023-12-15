Oyunculuğa ara vermişti! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker heyecanla beklenen o diziyle geri dönüyor

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kınalı Kar dizisinde hayat verdiği 'Nazar' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Özlem Conker, rol aldığı yapımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Son olarak Payitaht Abdülhamid dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü isim oyunculuğa biraz ara verdi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen heyecanla beklenen Kara Ağaç dizisiyle ekrana geri dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım ve Meltem Akçöl’le el sıkışan yapım şirketi bir flaş isimle daha anlaştı. Özlem Conker “Kara Ağaç” dizisinin kadrosuna katıldı.

Güzel oyuncu dizide Celal Ağa’nın (Olgun Şimşek) eşi Asiye’ye hayat verecek. Güçlü bir toprak hikâyesinin anlatılacağı dizi Kayseri ve Kapadokya’da çekiliyor. Kara Ağaç dizisinin çekimlerinin 26 Aralık’ta sualtı sahneleriyle başlaması planlanıyor.





