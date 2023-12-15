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  4. Oyunculuğa ara vermişti! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker heyecanla beklenen o diziyle geri dönüyor

Oyunculuğa ara vermişti! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker heyecanla beklenen o diziyle geri dönüyor

15.12.2023 10:49 | Son Güncelleme:
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Başrollerini Mustafa Avkıran, Nurseli İdiz, Murat Daltaban ve Mahir İpek gibi isimlerin paylaştığı Kınalı Kar dizisinde hayat verdiği 'Nazar' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Özlem Conker oyunculuğa ara vermişti. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen güzel oyuncu heyecanla beklenen o dizinin kadrosuna dahil oldu.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kınalı Kar dizisinde hayat verdiği 'Nazar' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Özlem Conker, rol aldığı yapımlarla sık sık adından söz ettirdi.

kınalı kar

Son olarak Payitaht Abdülhamid dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü isim oyunculuğa biraz ara verdi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen heyecanla beklenen Kara Ağaç dizisiyle ekrana geri dönüyor.

PATİYATY

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım ve Meltem Akçöl’le el sıkışan yapım şirketi bir flaş isimle daha anlaştı. Özlem Conker “Kara Ağaç” dizisinin kadrosuna katıldı.

özlem conker

Güzel oyuncu dizide Celal Ağa’nın (Olgun Şimşek) eşi Asiye’ye hayat verecek. Güçlü bir toprak hikâyesinin anlatılacağı dizi Kayseri ve Kapadokya’da çekiliyor. Kara Ağaç dizisinin çekimlerinin 26 Aralık’ta sualtı sahneleriyle başlaması planlanıyor.

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