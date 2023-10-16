MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı

16.10.2023 10:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği Naci Tosun karakteriyle hafızalarımıza kazınan Mehmet Kurt, o dönemde Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çekmişti. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan ünlü isim oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu. Naci Tosun bakın şimdi ne yapıyor...

2005-2008 yılları arasında yayınlanan fenomen dizi Emret Komutanım reyting rekorları kırmıştı. Dizinin kadrosunda yer alan Naci Tosun ise en çok güldüren karakterler arasında olmuştu.

Naci Tosun

Kemal Sunal'a benzerliğiyle bilinen Mehmet Kurt gönüllere adeta taht kurmuştu. Oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekerken şimdilerde ne yaptığı da merak konusu oldu.

Naci Tosun 2

Bir dönemin efsanesi Emret Komutanım'ın yıldızı Mehmet Kurt şimdilerde kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuğu bırakan ünlü isim, drama dersleri veriyor.

Naci Tosun 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Mehmet Kurt ayrıca çektiği videolarla adından söz ettiriyor.

Naci Tosun 4

Bir dönem muhabirlikte yapan ünlü ismin son haline zaman zaman gündem oluyor.

Naci Tosun 5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali şaşırttı! Verdiği kilolar dikkat çektiSon hali şaşırttı! Verdiği kilolar dikkat çekti
Veda eden yarışmacı şoke etti! Kimse beklemiyorduVeda eden yarışmacı şoke etti! Kimse beklemiyordu
Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Kurt emret komutanım Oyuncu gönül karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.