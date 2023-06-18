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  4. Oyunculuğu bıraktı, gözlerden uzak yaşıyor! Deli Yürek'in Zeynep'i güzelliğiyle dikkat çekiyor

Oyunculuğu bıraktı, gözlerden uzak yaşıyor! Deli Yürek'in Zeynep'i güzelliğiyle dikkat çekiyor

18.06.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş bir süre önce oyunculuğu bırakıp kendini yoga alanında geliştirdi. Gözlerden uzak bir hayat sürmeye çalışan Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyan fiziğiyle beğeni topluyor.

Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş oyunculuktan sonra sosyal medyadan da uzaklaştı. Gözlerden uzak yaşayan 3 çocuk annesi son haliyle beğeni topluyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisinde rol alan Zeynep Tokuş oyunculuğu da uzun süredir ara vermiş durumda. Yoga konusunda kendisini geliştiren ve sınırları zorlamayı seven eski oyuncu bir süre yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

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46 yaşındaki Zeynep Tokuş zor yoga hareketleri ve fit vücuduyla dikkat çekiyor. Kendini yogaya adayan Tokuş zorlu hareketlerin yanında yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de "Hiç değişmiyorsun" dedirtiyor.

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Zeynep Tokuş'un son halini görenler "Hep çok güzelsin", "Değişmeyen gittikçe artan bir güzellik" yorumlarında bulunuyor.

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Zeynep Tokuş Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu yaşında

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