Öz yeğenine 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu! Baba kabul etmedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda; Anne F.A., kızı E.A.'nın (15) sürekli banyoya girip saatlerce suyun altında kaldığını, akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlediğini ve sınıfında erkek arkadaşları ile yan yana oturmadığını fark etti. Anne, geçen yıl kızını psikoloğa götürdü. Ancak küçük kız konuşmadı. Sürekli saçlarını yolan E.A., art arda intihar girişiminde bulundu.

10 YIL BOYUNCA CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDI

Doktor kontrolüne alınan E.A., mart ayında geçirdiği sinir krizi sırasında, annesine, öz amcasının kendisine 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Anne F.A.'nın şikayetçi olması üzerine amca F.A., geçen yıl temmuz ayında, öz yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Evli ve bir çocuk babası olan F.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Davanın 5'inci duruşması bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık F.A., SEGBİS bağlantısındaki sorun nedeniyle katılamazken, E.A.’nın babası C.A. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, E.A.'nın Adli Tıp Kurumu ve Aile Görüşme Odaları'nda alınan ifadelerinin de yar aldığı Adli Tıp Kurumu raporunda 'Çocuğun beyanlarına itibar edileceğine ve 6 yaşından sonra ruh sağlığının bozulduğunun' bildirildiğini açıkladı.