MAGAZİN

Ozan Güven'den 'bayram telaşı' pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.08.2018 18:22 | Son Güncelleme

Oyuncu Ozan Güven, yeni imajını sosyal medya hesabından 'Bayram telaşı...' notuyla paylaştı

Ozan Güven'den 'bayram telaşı' pozu

Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem oynadığı 'Karakomik Filmler' serisinin ilk ikisi 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın çekimleri İstanbul'da başladı. Bodrum'da devam edecek. Kadroda Ozan Güven, Özkan Uğur, Necip Memili, Cem Davran, Nilperi Şahinkaya, Uraz Kaygılaroğlu, Can Yılmaz da var.

'BU NE HAL OZAN BEY?'
Film için sakallarını ve saçlarını uzatan Ozan Güven, yeni imajını Instagram hesabından 'Bayram telaşı...' notuyla paylaştı.

Oyuncunun fotoğrafına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı. Kimi takipçileri oyuncuya 'Yaşlandın' derken, kimileri de yeni imajının kendisine yakıştığını söyledi.

İşte o yorumlardan bazıları: 'Çok yaşlanmışsınız', 'Bu kafadan ben de istiyorum', 'Böyle bile çok yakışıklısın', 'Gel de aşık olma', 'Bu ne hal Ozan Bey?', 'Son Osmanlı 2. Ozan'

İŞTE OZAN GÜVEN'İN PAYLAŞIMI:

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Güven Bayram instagram

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