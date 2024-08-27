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    4. Özbekistan'daki bir gelin makyajı görenleri şaşkına çevirdi! Sosyal medyadan yorum yağdı: 'Damadı ertesi gün büyük bir sürpriz bekliyor'

    Özbekistan'daki bir gelin makyajı görenleri şaşkına çevirdi! Sosyal medyadan yorum yağdı: 'Damadı ertesi gün büyük bir sürpriz bekliyor'

    27.08.2024 11:08
    İçerik devam ediyor
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.08.2024 11:08
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    Özbekistan'da kaydedildiği iddia edilen bir gelin makyajı görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde gelinin ilk ve son halini görenler aynı kişi olmadığını iddia ederek gönderiyi yorum yağmuruna tutuldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların arasında popüler oldu. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir gelinin makyajla bambaşka bir kişiye dönüşmesi sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Polisi arayım bu resmen nitelikli dolandırıcılık" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Damadı ertesi gün büyük bir sürpriz bekliyor" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcı ise, "Makyaj yasaklansın" yorumunda bulundu.

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