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  4. Özcan Deniz Katar'daki Seni Çok Bekledim setinden paylaştı! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?

Özcan Deniz Katar'daki Seni Çok Bekledim setinden paylaştı! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?

08.12.2020 22:08 | Son Güncelleme:
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Özcan Deniz Katar'daki Seni Çok Bekledim setinden paylaştı! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor. Özcan Deniz Katar'daki dizi setinden bir kareyi de Instagram'dan paylaştı. Peki Seni Çok Bekledim ne zaman yayınlanacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu.

Yeni dizisi Seni Çok Bekledim ile Star TV'de ekranlara dönmeye hazırlanan Özcan Deniz, Katar'da çekimlerden bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Seni Çok Bekledim dizisi Ocak ayında ekranlara gelmeye başlayacak.

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Proje tasarımı kendisine ait olan Özcan Deniz, güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu ile başrolü paylaşacak. Çekimleri; Erzincan, İstanbul ve Katar’in başkenti Doha’da gerçekleşen ‘Seni Çok Bekledim’, Kadir ve Ayliz’in mucizelerle dolu aşk hikayesini ekrana taşıyacak.

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SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

Kadir, (Özcan Deniz) başarılı bir iş insanıdır. İşkolik, güçlü, kararlı, attığı adımları sağlam ve net olan Kadir, dedesinden kalan ortaklı şirketi kendi çabaları ve ön görüleriyle iyi bir noktaya taşımıştır. ‘Kadir’ için yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir.
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İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran fotoğrafçı Ayliz karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

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Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

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SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerde oynadığı ve Şahin Altuğ’un yönettiği dizinin oyuncu kadrosunda, Yıldız Kültür, Caner Şahin, Mustafa Uğurlu, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Mehmet Ulay, Sibel Şişman, Hakan Ummak, Gürkan Güzeyhuz ve Damla Makar gibi sevilen isimler yer alıyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ‘Seni Çok Bekledim’ yakında Star’da.

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