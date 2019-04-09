HABER

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

Bursa’da son birkaç yıldır devam eden arı ölümleri bu sene de kendini gösteriyor.

Bursa’da son birkaç yıldır devam eden arı ölümleri bu sene de kendini gösteriyor. 110 kovan arısı olan yetiştiricinin 80 kovanı telef oldu.
Bilhassa bahar ayında meyve bahçelerinin ilaçlandığı zamanlarda görülen toplu arı ölümleri arıcıları telaşlandırıyor. Toplu ölümler arıcılara büyük zararlar verirken, arıcılar bu ölümlerin en büyük sebebinin atılan tarım ilaçları olduğunu belirtiyor.
Kestel ilçesinin Kayacık köyünde arıcılık yapan Fikrettin Yazar’ın son bir hafta içinde 80 kovan arısı telef oldu. 40 yıldır arıcılık yapan Yazar, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Yazar, 50 bin lira zararı olduğunu belirterek, “Ben emekli din görevlisiyim. Meslek hayatım boyunca hep arıcılık yaptım. Hiç böyle bir ölümle karşılaşmadım. Ölümlerin ön büyük sebebi tarım ilaçları. Bu ilaçlamalar günün belirli saatleri ve ya akşam saatlerinde yapılsa daha iyi olacak. Bütün emeklerimiz heba oldu. 110 kovan arımdan 80 kovanı telef oldu. Ölen arılardan 50 bin lira zararım var, buna bir çare bulunsun” dedi.

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor

(Özel) Bursa’da arı ölümleri devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzunluğunu duyan şaşırmadan edemiyor! 50 yıldır hiç kesmiyor

50 yıldır hiç kesmiyor! Gören fotoğraf için yanına koşuyor

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

Yufka yaparken çatıyı yaktılar

Bir anda alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi

Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi

Son dakika! PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

PKK'nın elebaşlarından Mehmet Soysüren öldürüldü

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Düğmeye basıldı! Onlarca gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.