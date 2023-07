Özge Ulusoy'un sevgilisi Faruk Çolakoğlu, Lucifer'ın yıldızı Tom Ellis'e benzetildi

Özge Ulusoy - Faruk Çolakoğlu aşkı tam gaz sürüyor. Ünlü model Özge Ulusoy sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

Mutluluğu yüzünden okunan Özge Ulusoy, bahsi geçen paylaşıma "You are my Rock king Faruk" notunu düştü.

Birçok Instagram kullanıcısı, çifti birbirine çok yakıştırdığını ifade etti.

O yorumlardan bazıları ise diğerlerinin arasında dikkat çekti.

Özge Ulusoy'un sevgilisi Faruk Çolakoğlu, Lucifer dizisinin yıldızı Tom Ellis'e benzetildi.

ÖZGE ULUSOY'DAN TAKİPÇİSİNE GÜLÜMSETEN YANIT: "TÖVBE ESTAĞFURULLAH!"

Ünlü modelin yorumun ekran görüntüsünü alıp, "Tövbe estağfurulah ama haklısın" notunu düştüğü paylaşım görenleri gülümsetti.

FARUK ÇOLAKOĞLU - TOM ELLIS BENZERLİĞİ!

Tom Kapinos tarafından yaratılan fantastik polisiye komedi-drama dizisi olan Lucifer, Cehennemin Efendisi olmaktan sıkılan şeytanın Los Angeles'ta 'Lux' adında bir mekân açıp fani bir yaşam sürmesi ile başlayan olayları işliyor. Dizide Lucifer'e Tom Ellis hayat veriyor.