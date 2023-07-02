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Özge Ulusoy'un sevgilisi Faruk Çolakoğlu, Lucifer'ın yıldızı Tom Ellis'e benzetildi

02.07.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özge Ulusoy'un sevgilisi Faruk Çolakoğlu, ABD yapımı fantastik polisiye komedi-drama dizisi Lucifer'ın yıldızı Tom Ellis'e benzetildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ulusoy'un paylaşımının altına benzerliklerine dair yorumlar yaptı.

Özge Ulusoy'un sevgilisi Faruk Çolakoğlu, Lucifer'ın yıldızı Tom Ellis'e benzetildi

Özge Ulusoy - Faruk Çolakoğlu aşkı tam gaz sürüyor. Ünlü model Özge Ulusoy sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

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Mutluluğu yüzünden okunan Özge Ulusoy, bahsi geçen paylaşıma "You are my Rock king Faruk" notunu düştü.

Birçok Instagram kullanıcısı, çifti birbirine çok yakıştırdığını ifade etti.

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O yorumlardan bazıları ise diğerlerinin arasında dikkat çekti.

Özge Ulusoy'un sevgilisi Faruk Çolakoğlu, Lucifer dizisinin yıldızı Tom Ellis'e benzetildi.

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ÖZGE ULUSOY'DAN TAKİPÇİSİNE GÜLÜMSETEN YANIT: "TÖVBE ESTAĞFURULLAH!"

Ünlü modelin yorumun ekran görüntüsünü alıp, "Tövbe estağfurulah ama haklısın" notunu düştüğü paylaşım görenleri gülümsetti.

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FARUK ÇOLAKOĞLU - TOM ELLIS BENZERLİĞİ!

Tom Kapinos tarafından yaratılan fantastik polisiye komedi-drama dizisi olan Lucifer, Cehennemin Efendisi olmaktan sıkılan şeytanın Los Angeles'ta 'Lux' adında bir mekân açıp fani bir yaşam sürmesi ile başlayan olayları işliyor. Dizide Lucifer'e Tom Ellis hayat veriyor.

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