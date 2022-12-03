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Özgür Can Çoban kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Özgür Can Çoban'ın hayatı ve biyografisi!

03.12.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özgür Can Çoban, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu oluyor. Güçlü sesiyle dikkat çeken şarkıcı, program boyunca en sevilen şarkılarını seslendirecek. Küçüklükten beri müzik aşığı olan ve ünlü sanatçılar ile çalışmış Özgür Can Çoban kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Özgür Can Çoban kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Özgür Can Çoban'ın hayatı ve biyografisi!

Özgür Can Çoban bu akşam Kanal D’de yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. 2021 senesinde de programa konuk olan sanatçı, bu akşam hayranları tarafından sevilen parçalarını seslendirecek. Özgür Can Çoban kimdir soruları ise sosyal medyada gündem olmaya başladı. Peki Özgür Can Çoban kimdir, kaç yaşında? Özgür Can Çoban şarkıları nelerdir?

ÖZGÜR CAN ÇOBAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Özgür Can Çoban 14 Kasım 1994’te Kırşehir’de dünyaya geldi. 6 yaşından itibaren müzik ile iç içe olan sanatçı, lise eğitimi esnasında TRT Müzik programlarında vokal seslendirme yapmaya başladı. TRT’nin düzenlediği yarışmalardan birinciliklerle ayrılan isim, daha sonra yine TRT içerisinde sözleşmeli ses sanatçısı olarak görev yapmaya başladı.

2013 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümüne başlayan Özgür Can Çoban, burada Erol Parlak, Zara ve Can Etili gibi isimlerden eğitim aldı. Bu süreçten sonra birçok ünlü isimle çalışmaya devam eden müzisyen, aynı zamanda pek çok ödülün de sahibi oldu. 2019’da “Yaralandım” adlı ilk albümünü piyasaya sürdü. Bu akşam Kanal D ekranlarına konuk olacak sanatçının en sevilen parçalarını seslendirmesi bekleniyor.

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