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Özgür Özel bile şaşırıp arkasına döndü! AK Partili isim kürsüye çıkınca alanı terk ettiler 'O zaman emekliler ölsün'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.09.2024 13:03
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Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü kutlanıyor. Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta gerçekleştirilen törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yapmasının ardından kürsüye AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler çıktı. Güler çıktığı sırada bazı vatandaşların tepki gösterip alanı terk ettiği görülürken bir vatandaşın sözleri de dikkat çekti. Vatandaşların alanı terk ettiği esnada Özgür Özel'in bile şaşkınlıkla arkasını dönüp baktığı görüldü.

Özgür Özel bile şaşırıp arkasına döndü! AK Partili isim kürsüye çıkınca alanı terk ettiler 'O zaman emekliler ölsün'

4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü törenlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile AK Parti milletvekilleri Abdullah Güler, Hakan Aksu ve Rukiye Toy, CHP Milletvekili Ulaş Karasu, MHP Milletvekili Ahmet Özyürek ve il protokolü katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tarihi kongrenin yapıldığı, bugünkü Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı kongrenin temsili izlendi. Müze bahçesinde devam eden törende CHP Genel Başkan Özgür Özel de açıklama yaptı. Özel'in konuşmasının ardından ise kürsüye AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler çıktı.

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ALANI TERK ETTİLER

Ancak Güler'in konuşması sırasında bazı vatandaşların tepki göstererek alanı terk ettiği görüldü. Vatandaşların alanı terk ettiği esnada Özgür Özel de şaşkınlıkla arkasını dönüp baktı. Özellikle bir vatandaşın sözleri dikkat çekti.

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"O ZAMAN GEBERELİM, EMEKLİLER ÖLSÜN"

Alanı terk ettiği sırada konuşan vatandaş, "Emekliyiz biz. Mahvettiler bizi ya. Eleştirmeyelim mi kardeşim? Söylemeyelim mi? O zaman geberelim, emekliler ölsün." ifadelerini kullandı.

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Abdullah Güler Özgür Özel CHP ak parti emekli
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