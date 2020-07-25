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Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 17:27 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki ilk cuma hutbesinde "Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tepki geldi. Özel, “Ali Erbaş ant olsun ki, o koltukta oturup Atatürk’e lanet okumanın bedelini ödeyeceksin” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki ilk cuma hutbesinde kullandığı ifadelere CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den sert tepki geldi.

Özel, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koltuğunda oturup, Atatürk'e lanet edemezsin! Kurucu liderlere hakareti alışkanlık haline getirenler, hakaret edenleri de koruyorlar. Ali Erbaş ant olsun ki, o koltukta oturup Atatürk’e lanet okumanın bedelini ödeyeceksin."

İYİ PARTİLİ ÇIRAY: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kurucumuz kurtarıcımız büyük Atatürk'e işgalden kurtardığı Ayasofya'dan üstü kapalı olarak lanet okuyan Ali Erbaş hakkında, avukatım Murat Ergün vasıtasıyla suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini kullandı.

ERBAŞ NE DEMİŞTİ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya'daki ilk cuma hutbesinde, "Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar, vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar. Dolayısıyla o günden bugüne Ayasofya, sadece ülkemizin değil, aynı zamanda ümmet-i Muhammed’in harim-i ismetidir. Ayasofya, İslam’ın engin merhametinin bir kez daha dünyaya ilan edildiği yerdir. Fetihten sonra Ayasofya’ya sığınıp, haklarında verilecek hükmü endişe içinde bekleyen ahaliye Fatih, ‘Bu andan itibaren özgürlüğünüz ve hayatınız hakkında korkmayınız! Kimsenin malı yağma edilmeyecek, kimse zulme uğramayacak, hiç kimse dininden dolayı cezalandırılmayacaktır’ demiştir ve öyle de yapmıştır. İşte bu vesileyle Ayasofya, inanca saygının ve birlikte yaşama ahlakının sembolü olmuştur." ifadelerini kullanmıştı.
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