Özgür Özel'den "Erdoğan'ı çıldırtıyor bu" çıkışı: 'Altın kemer' sözleri gündem yaratacak!

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezini ziyaretinde Özgür Özel ve heyetine terör örgütleriyle sürdürülen mücadele ve MİT'in bu mücadelede izlediği strateji anlatılmıştı. Özgür Özel, bu ziyarette "CHP'nin yurt dışı temsilciliklerine terör örgütlerinin sızmaması için MİT'ten istihbarat desteği" istediklerini açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA'YA CHP PROTESTOSU! ÖZGÜR ÖZEL: RAHATSIZIM

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mecliste Bakan Yerlikaya'ya yönelik protestoyla oluşan görüntüler sorulan Özel şöyle yanıt verdi:

"Orada korumalarla, Meclis polisiyle birlikte oraya doğru yüklenmesi, kameramanın elindeki kameraya vurma, Bu görüntüler doğru değil. Ama bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın ve milletvekillerinin böyle bir fotoğraf karesinde yer alması da hoşuma gitmedi. Rahatsızım."

"MİT'TEN DESTEK İSTEDİK"

Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşmesi için "MİT'ten istihbarat desteği istedik. Yurt dışı temsilciliklerimize terör örgütleri sızmasın diye... Olumlu bir dönüş aldık." diye konuştu. Görüşmede CHP'nin MİT'e 15 soru yönelttiğini, sorulara samimiyetle cevap aldığını söyleyen Özel, "Ziyarette kendilerine ilettiğimiz 9 soruya cevap verdiler. MİT 6 soruyu cevaplamadı" dedi.

"BEN ADAY OLMAMAYA KARAR VERDİM"

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı noktasında bir sorun olmadığını, aday belirleme gündemi olduğunu belirten Özel," Ben kendim aday olmamaya karar verdim. Şu anda 2 isim var öne çıkan ama önümüzde daha çok zaman var." diye konuştu ve ekledi:

"Şu anda 2 isim var öne çıkan ama önümüzde daha çok zaman var. Yarın öbür gün belki bir başka aday çıkar, onu da bilmiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin adaylığının önünü kesecek bir ön kabulle hareket edemez."

"MANSUR BEY ÇOK DOĞRU BİR POZİSYON TUTTU"

"Mansur bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmaksızın Ankara Büyükşehir belediye başkan adaylığını dahi kabul etmedi. Geçmişte de bu konuda zaten çok doğru bir pozisyon tuttu; 'Partim aday yapmadıktan sonra benim başka yerde ne işim var' demişti. Aynı noktadayız. Muhalefetin bir adayda ortaklaşmasında fayda var. İlk genel seçimden de birinci çıkma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda üstüne sorumluluk düşen, sorumluluk alacak, fedakarlık yapana da yarın başka bir sorumluluk düşecek. Fedakarlığı ile uyumlu bir başka yere aday olabilecek."

"ERDOĞAN'I ÇILDIRTAN BU"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan Özgür Özel şunları ifade etti:

"Ne kadar erken o kadar iyi. Aday Erdoğan olsun başkası olsun ama seçim hemen olsun. Derhal seçim istiyoruz. Erdoğan seçimden kaçıp anayasa kovalayıp sonra tekrar aday olmak için kapımıza gelecekse, hiç bizi uğraştırma. Şimdi gel, seçimi yapalım, adayı ol, bizim temel motivasyonumuz seçimi yaptırmak. Psikolojik üstünlük bizde, onu da çıldırtan bu. Yerel seçim ile altın kemer bizde. Biz bu altın kemeri bozdurup emeklilerle paylaşmak istiyoruz. AK partinin adayıyla değil seçimin tarihiyle ilgileniyorum."

"DEVLET BEY BODOSLAMA GİRDİ MESELEYE, OLMADIK BİR YERDEN BAŞLADI"

Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin art arda yinelediği 'Abdullah Öcalan' çağrısına ilişkin ise şöyle bir değerlendirmede bulundu:

"Sayın Bahçeli'nin açıklamaları ilk açılım sürecindeki gibi bir toplumsal taban bulmadı. Çünkü Devlet Bey, deyim yerindeyse son söyleyeceğini ilk söyledi, sonda bile söylenmeyecek bir şey. Bodoslama girdi meseleye, olmadık bir yerden başladı. Son gün, bir karar verilmeden önce şehit ailelerini dinleyeceğiz onlar 'evet' ediyorsa ben de he diyeceğim. Tayyip Bey 'Destekliyorum' falan diyor, Devlet Bey'in söylediği cümlelerini söylemeden Devlet Bey'e destek verdiğini, aralarında sorun olmadığını söylüyor. Erdoğan, Bahçeli ile ilgili meselede halen daha tedirgin ve bekliyor. Çünkü Bahçeli'nin ortaya koyduğu, terörün bitirilmesine yönelik evrensel birikimlere uygun tutum değil."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır