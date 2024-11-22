HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özgür Özel'den "Erdoğan'ı çıldırtıyor bu" çıkışı: 'Altın kemer' sözleri gündem yaratacak!

Özgür Özel'den "Erdoğan'ı çıldırtıyor bu" çıkışı: 'Altın kemer' sözleri gündem yaratacak!

22.11.2024 13:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Özgür Özel, çarşamba günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı CHP'li vekillerin protesto etmesiyle oluşan arbede görüntüleriyle ilgili ilk kez konuşurken rahatsızlığını dile getirdi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşmesine ilişkin detay veren Özel, CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili de ses getirecek bir açıklamaya imza attı. Özel'in erken seçim gündemine ilişkin "Psikolojik üstünlük bizde, Erdoğan'ı çıldırtan da bu" ifadesi dikkat çekti.

Özgür Özel'den "Erdoğan'ı çıldırtıyor bu" çıkışı: 'Altın kemer' sözleri gündem yaratacak!

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezini ziyaretinde Özgür Özel ve heyetine terör örgütleriyle sürdürülen mücadele ve MİT'in bu mücadelede izlediği strateji anlatılmıştı. Özgür Özel, bu ziyarette "CHP'nin yurt dışı temsilciliklerine terör örgütlerinin sızmaması için MİT'ten istihbarat desteği" istediklerini açıkladı.

weqw

BAKAN YERLİKAYA'YA CHP PROTESTOSU! ÖZGÜR ÖZEL: RAHATSIZIM

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mecliste Bakan Yerlikaya'ya yönelik protestoyla oluşan görüntüler sorulan Özel şöyle yanıt verdi:

"Orada korumalarla, Meclis polisiyle birlikte oraya doğru yüklenmesi, kameramanın elindeki kameraya vurma, Bu görüntüler doğru değil. Ama bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın ve milletvekillerinin böyle bir fotoğraf karesinde yer alması da hoşuma gitmedi. Rahatsızım."

AA-20241120-36241590-36241581-TBMM_PLAN_VE_BUTCE_KOMISYONUNDA_GERGINLIK

"MİT'TEN DESTEK İSTEDİK"

Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşmesi için "MİT'ten istihbarat desteği istedik. Yurt dışı temsilciliklerimize terör örgütleri sızmasın diye... Olumlu bir dönüş aldık." diye konuştu. Görüşmede CHP'nin MİT'e 15 soru yönelttiğini, sorulara samimiyetle cevap aldığını söyleyen Özel, "Ziyarette kendilerine ilettiğimiz 9 soruya cevap verdiler. MİT 6 soruyu cevaplamadı" dedi.

thumbs_b_c_bb8e2a36ac91b6feffa564ce8531bf22

"BEN ADAY OLMAMAYA KARAR VERDİM"

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı noktasında bir sorun olmadığını, aday belirleme gündemi olduğunu belirten Özel," Ben kendim aday olmamaya karar verdim. Şu anda 2 isim var öne çıkan ama önümüzde daha çok zaman var." diye konuştu ve ekledi:

"Şu anda 2 isim var öne çıkan ama önümüzde daha çok zaman var. Yarın öbür gün belki bir başka aday çıkar, onu da bilmiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin adaylığının önünü kesecek bir ön kabulle hareket edemez."

AA-20240906-35578955-35578953-CHP_20_OLAGANUSTU_KURULTAYI_BASLADI

"MANSUR BEY ÇOK DOĞRU BİR POZİSYON TUTTU"

"Mansur bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmaksızın Ankara Büyükşehir belediye başkan adaylığını dahi kabul etmedi. Geçmişte de bu konuda zaten çok doğru bir pozisyon tuttu; 'Partim aday yapmadıktan sonra benim başka yerde ne işim var' demişti. Aynı noktadayız. Muhalefetin bir adayda ortaklaşmasında fayda var. İlk genel seçimden de birinci çıkma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda üstüne sorumluluk düşen, sorumluluk alacak, fedakarlık yapana da yarın başka bir sorumluluk düşecek. Fedakarlığı ile uyumlu bir başka yere aday olabilecek."

"ERDOĞAN'I ÇILDIRTAN BU"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan Özgür Özel şunları ifade etti:

"Ne kadar erken o kadar iyi. Aday Erdoğan olsun başkası olsun ama seçim hemen olsun. Derhal seçim istiyoruz. Erdoğan seçimden kaçıp anayasa kovalayıp sonra tekrar aday olmak için kapımıza gelecekse, hiç bizi uğraştırma. Şimdi gel, seçimi yapalım, adayı ol, bizim temel motivasyonumuz seçimi yaptırmak. Psikolojik üstünlük bizde, onu da çıldırtan bu. Yerel seçim ile altın kemer bizde. Biz bu altın kemeri bozdurup emeklilerle paylaşmak istiyoruz. AK partinin adayıyla değil seçimin tarihiyle ilgileniyorum."

thumbs_b_c_83b6e7f30be258a00a574f0ea6b2aefe

"DEVLET BEY BODOSLAMA GİRDİ MESELEYE, OLMADIK BİR YERDEN BAŞLADI"

Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin art arda yinelediği 'Abdullah Öcalan' çağrısına ilişkin ise şöyle bir değerlendirmede bulundu:

"Sayın Bahçeli'nin açıklamaları ilk açılım sürecindeki gibi bir toplumsal taban bulmadı. Çünkü Devlet Bey, deyim yerindeyse son söyleyeceğini ilk söyledi, sonda bile söylenmeyecek bir şey. Bodoslama girdi meseleye, olmadık bir yerden başladı. Son gün, bir karar verilmeden önce şehit ailelerini dinleyeceğiz onlar 'evet' ediyorsa ben de he diyeceğim. Tayyip Bey 'Destekliyorum' falan diyor, Devlet Bey'in söylediği cümlelerini söylemeden Devlet Bey'e destek verdiğini, aralarında sorun olmadığını söylüyor. Erdoğan, Bahçeli ile ilgili meselede halen daha tedirgin ve bekliyor. Çünkü Bahçeli'nin ortaya koyduğu, terörün bitirilmesine yönelik evrensel birikimlere uygun tutum değil."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel İbrahim Kalın Ali Yerlikaya MİT
En Çok Okunan Haberler
Dipten aldı, ülkesini bir ayda zengin etti

Dipten aldı, ülkesini bir ayda zengin etti

Uygunsuz park için kaldırdığı silecek hapis cezası getirdi

Uygunsuz park için kaldırdığı silecek hapis cezası getirdi

'Altın kemer' çıkışı: "Erdoğan'ı çıldırtıyor bu"

'Altın kemer' çıkışı: "Erdoğan'ı çıldırtıyor bu"

Ölüm anı kamerada!

Ölüm anı kamerada!

Çanakkale'de beklenmedik şaşırtıcı keşif! Görüntüler çok çarpıcı

Çanakkale'de beklenmedik şaşırtıcı keşif! Görüntüler çok çarpıcı

Rojin Kabaiş'in babasından çarpıcı açıklama: "Otopsi raporunda 'suda boğulma' yok"

Rojin Kabaiş'in babasından çarpıcı açıklama: "Otopsi raporunda 'suda boğulma' yok"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.