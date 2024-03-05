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Özgür Özel'den katıldığı canlı yayında 'reklam arası' tepkisi! "Bu doğru bir şey değil"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
05.03.2024 23:07
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında seçim ve gündemle ilgili soruları yanıtladı. Yayında muhalefetle ilgili uzun bir soru soran gazeteci Şirin Payzın yanıtı almadan reklam arasına gitmek isteyince Özgür Özel tepki göstererek "Bu kadar uzun ve yorum içeren bir sorudan sonra bu doğru bir şey değil." dedi. Daha sonra Özel'in yanıtının ardından ise reklam arasına gidildi.

Özgür Özel'den katıldığı canlı yayında 'reklam arası' tepkisi! "Bu doğru bir şey değil"

CHP Lideri Özgür Özel, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Gündem Özel' programında siyaset gündemi ve seçimle ilgili açıklamalar yaptı. Yayın sırasında ise Payzın ile Özel arasında reklam polemiği yaşandı.

REKLAMA GİDİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Şirin Payzın, Özel'e "Muhalefet inanılmaz dağınık görünüyor. Üstelik İYİ Parti sürekli CHP ile kavga ediyor. 'Bu muhalefetten bir şey olmaz' algısı olanlar için bu sizin için dezavantaj değil mi? Meral Akşener'in sürekli olarak geçmişe referans vermesi, oradaki hesabın bir türlü kapanamıyor olması. Genel Merkez'in siyasetinde 'Biz bu ülkenin geleceğine talibiz' programının yada söyleminin sert bir şekilde ortaya konuluyor olamaması" sorusunu yöneltti. Ancak Payzın "Cevabı reklamlardan sonra alacağız" demesi üzerine Özel duruma tepki gösterdi.

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"BURASI İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ OLSA SORU DOĞRU"

Araya giren Özgür Özel, "Bu kadar uzun ve yorum içeren bir sorudan sonra bu doğru bir şey değil. Buradan şimdi giden olacak falan. Böyle soruları daha kısa sorup cevabı daha kısa alıp reklama öyle gitmek lazım." şeklinde konuştu. Soruya da kısa bir yanıt veren Özel "Burası İYİ Parti Genel Merkezi olsa, bu koltukta Meral Hanım oturuyor olsa bu soru doğru. Sizin yapılmaması lazım dediğiniz hiç bir şeyi ben yapmıyorum zaten. Muhalefetle kavga etmiyor geçmiş defterleri açmıyoruz. Ayrıca 1 Nisan sonrasına çok önemli bir vizyon koyuyoruz." yanıtını verdi. Özel'in yanıtının ardından ise reklam arasında gidildi.
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Özgür Özel CHP
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