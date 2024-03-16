Özgürlük Parkı'nın halini paylaşarak duruma isyan etti! Doğum günü kutlamasından kalanları gösterdi... "Bu nasıl iğrenç bir şey"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Özgürlük Parkı'nın çevre kirliliğini gösteren Serkan Tahmaz'ın gönderisi kullanıcıların ilgisini çekti.

Bir doğum günü kutlamasının sonrasındaki etrafa bırakılan çöpleri gösteren Tahmaz, "Burası Özgürlük Parkı. Herkesin yürüyüş yaptığı, çocukların nefes aldığı bir yer. Dün burada bir doğum günü olmuş. Güzel bir doğum günü. İyi ki doğmuş birisi. Birisi ne güzel doğmuş değil mi? Yılı da çok güzel geçecek değil mi? Bu nedir ya? Kaşıklar, tabaklar... Bu nasıl iğrenç bir şey" dedi.

Sosyal medya kullanıcılar gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun bir cezası, hem de çok ağır bir cezası olmalı" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ortamda en az 25 kişi varmış gibi gözüküyor. Aklı başında 1 tane insan yok mu? Gerçekten çok garip" yorumunu yaptı.