Özlem Ada Şahin'e yapılan yorum Berkay'ı kızdırdı

Futbolcu Arda Turan'ın taciz ettiği Özlem Ada Şahin sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.

Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin paylaşımından sonra takipçisinin ağır eleştirisine maruz kaldı. Berkay Şahin ise eşini eleştiren takipçiye tepki gösterdi.

BERKAY'I KIZDIRMAYA YETTİ

Eşi Berkay'ın futbolcu Arda ile kavgasından sonra paylaşımlarına ara veren Özlem Ada Şahin zor günlerin ardından sosyal medyaya dönüş yaptı. Yakın çekim fotoğrafını paylaşan Özlem Ada'nın bir takipçisinden hoş olmayan yorum geldi.

Şahin'e "Peki kendini güzel sanıp sürekli aynı suratsız pozu vermen" yorumu Berkay Şahin'i kızdırmaya yetti.

BERKAY'DAN YANIT GECİKMEDİ

Berkay Şahin eşine yapılan yoruma, "Varsın melek yüzlü pamuk kalpli karımın yüzü çirkin olsun ama sen gel bir de Benim gözümden bak! Allah sana kalp güzelliği nasip etsin kuaför Sevim" cevabını verdi.

