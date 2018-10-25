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Özlem Ada Şahin'e yapılan yorum Berkay'ı kızdırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

Arda-Berkay kavgasından sonra gündemin en çok konuşulan isimleri arasında olan Özlem Ada Şahin, takipçisinin ağır eleştirisine maruz kaldı. Berkay'dan ise eşini eleştiren takipçiye yanıt gecikmedi

Özlem Ada Şahin'e yapılan yorum Berkay'ı kızdırdı

Futbolcu Arda Turan'ın taciz ettiği Özlem Ada Şahin sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.

Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin paylaşımından sonra takipçisinin ağır eleştirisine maruz kaldı. Berkay Şahin ise eşini eleştiren takipçiye tepki gösterdi.

BERKAY'I KIZDIRMAYA YETTİ

Eşi Berkay'ın futbolcu Arda ile kavgasından sonra paylaşımlarına ara veren Özlem Ada Şahin zor günlerin ardından sosyal medyaya dönüş yaptı. Yakın çekim fotoğrafını paylaşan Özlem Ada'nın bir takipçisinden hoş olmayan yorum geldi.

Şahin'e "Peki kendini güzel sanıp sürekli aynı suratsız pozu vermen" yorumu Berkay Şahin'i kızdırmaya yetti.

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BERKAY'DAN YANIT GECİKMEDİ

Berkay Şahin eşine yapılan yoruma, "Varsın melek yüzlü pamuk kalpli karımın yüzü çirkin olsun ama sen gel bir de Benim gözümden bak! Allah sana kalp güzelliği nasip etsin kuaför Sevim" cevabını verdi.

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Arda-Berkay özlem ada sahin Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin berkay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
klavye kabadayıları işte boş insan çok bizde, alan radı veren razı kime ne, o yorumu atan kuaförün müşterileri adriana lima megane fox falan heralde öyle olsa bile gönüldekinin yerini tutmaz, hergün kıllarla uğraşmaktan kıl olmuş abisi
sanki berkay çok dürüst biri.asena olayın bilmeyen mi var..
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