MAGAZİN

Özlem Yıldız tur teknesinde

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

Uzun süredir oğlu Demir ile Bodrum’da tatil yapan sunucu Özlem Yıldız önceki gün Akyarlar’da tur teknesine çıktı.

Özlem Yıldız tur teknesinde

Gün boyu 150 türklirasına 6 koy gezen Özlem Yıldız oğlu Demir ile keyifli bir gün geçirdi.

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İşte Özlem Yıldız'ın tekne turu keyfinden görüntüler...

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Anahtar Kelimeler:
özlem yıldız tur teknesi

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