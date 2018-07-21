Özlem Yıldız tur teknesinde

G\u00fcn boyu 150 t\u00fcrkliras\u0131na 6 koy gezen \u00d6zlem Y\u0131ld\u0131z o\u011flu Demir ile keyifli bir g\u00fcn ge\u00e7irdi.\n\n\u0130\u015fte \u00d6zlem Y\u0131ld\u0131z'\u0131n tekne turu keyfinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...\n\n\n\n\nPARTNERYolda g\u00f6r\u00fcrseniz \u015fa\u015f\u0131rmay\u0131n! \u0130stanbul'da yeni d\u00f6nem ba\u015fl\u0131yorG\u00fczide Duran tekne turunda Sa\u00e7lar\u0131n\u0131 siyaha boyayan Meryem Uzerli\u2019nin yeni tarz\u0131 be\u011fenilmedi!
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