Paige Spiranac’in yeni rakibi! Dünyanın en seksi voleybol yıldızı olarak ünlendi... Mayolu pozları sosyal medyayı salladı

Instagram hesabındaki takipçi sayısı 1 milyona yaklaşan ve güzelliğiyle spor kariyerinden daha çok konuşulan Kayla Simmons, “Dünyanın en seksi voleybol yıldızı” lakabının hakkını veren bir paylaşıma imza attı. Lacivert ve turuncu renklerden oluşan mayosuyla kamera karşısına geçen Simmons hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde yaşayan Kayla Simmons sosyal medya hesabından deniz kenarında çekilen pozlarını paylaştı. Uzun kollu mayosuyla poz verdiği anlara Simmons, “Biraz rüzgarlı” notunu ekledi.

Simmons’un paylaşımı kısa sürede 16 bin beğeniye ulaştı. Takipçilerinin büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini övmek için adeta yorumlara akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Çok güzel bir gülüşün var” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Mükemelsin” yorumunu yaptı.