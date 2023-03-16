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  4. Paige Spiranac’in yeni rakibi! Dünyanın en seksi voleybol yıldızı olarak ünlendi... Mayolu pozları sosyal medyayı salladı

Paige Spiranac’in yeni rakibi! Dünyanın en seksi voleybol yıldızı olarak ünlendi... Mayolu pozları sosyal medyayı salladı

16.03.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en seksi voleybol yıldızı olarak kısa sürede sosyal medyada ünlenmeyi başaran Kayla Simmons kariyerini sona erdirmesine rağmen seksi paylaşımları sayesinde popülerliğini koruyor. Eski voleybol yıldızı 900 binden fazla takipçisiyle son olarak mayoyla çekilen pozlarını paylaştı. Fenomen ismin gönderisi binlerce beğeni ve yorum topladı.

Paige Spiranac’in yeni rakibi! Dünyanın en seksi voleybol yıldızı olarak ünlendi... Mayolu pozları sosyal medyayı salladı

Instagram hesabındaki takipçi sayısı 1 milyona yaklaşan ve güzelliğiyle spor kariyerinden daha çok konuşulan Kayla Simmons, “Dünyanın en seksi voleybol yıldızı” lakabının hakkını veren bir paylaşıma imza attı. Lacivert ve turuncu renklerden oluşan mayosuyla kamera karşısına geçen Simmons hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde yaşayan Kayla Simmons sosyal medya hesabından deniz kenarında çekilen pozlarını paylaştı. Uzun kollu mayosuyla poz verdiği anlara Simmons, “Biraz rüzgarlı” notunu ekledi.

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Simmons’un paylaşımı kısa sürede 16 bin beğeniye ulaştı. Takipçilerinin büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini övmek için adeta yorumlara akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Çok güzel bir gülüşün var” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Mükemelsin” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Voleybol

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