Paketli gıdalardaki tehlike: Çin tuzu nedir?

Diğer katkı ürünlerinden farklı bir yapıda ve lezzette olan Çin tuzu, tüketen kişide benzersiz bir tat deneyimi yaşatır. Ekşi, tatlı, tuzlu ve acı olmak üzere dört temel tat dışında kendi aromasını katan bu madde, yenilen besinin lezzetini artırıcı bir his bırakarak besinin daha fazla tüketme isteği uyandırır. Diğer bir deyişle, Çin tuzu dil üzerinde yer alan ve tat almaya yarayan tomurcukların hassasiyetini artırır. Bu sayede tüketilen besinler, normalde olduğundan çok çok daha lezzetliymiş gibi algılanır. Bu nedenle sıklıkla ucuz ve kötü besinlerde kullanılan Çin tuzu, bu tür ürünlerin daha fazla satılmasını sağlayan tüketici pazarlaması sektörünün favori ürünüdür.

MSG (Çin tuzu) eklenen hazır gıdaların âdeta tadına doyum olmaz. Eklendiği gıdalara "umami" olarak beşinci bir tat ekleyen Çin Tuzu, çözünebilir ve kolay kristalize edilebilir olduğundan kolaylıkla besinlere eklenebilir bir özellik sunar.

Çin Tuzu Hangi Yiyeceklerde Bulunur?

Çin tuzu olan gıdalar genellikle hazır besinlerdir. Oldukça geniş bir kullanım alanı sunan Çin tuzu neredeyse tüm cips çeşitlerinde yer alır. Ayrıca hamburger, et ürünleri, hazır tavuk ürünleri, fast food gıdalar, hazır çorbalar, balık ızgara, et ve tavuk döner, et ve tavuk suyu tabletleri, bazı katı yağ çeşitleri, hazır soslar, paketli dondurmalar, meyveli yoğurtlar, tost ekmeği ve katı yağlarda bulunur. Esasında herkesin günlük yaşamda tükettiği pek çok hazır üründe bu tuza rastlamak mümkündür.

Çin Tuzunun Zararları Nelerdir?

Çin tuzu zararları konusunda yapılan çalışmalar, bu maddenin özellikle beyin ve sinir sistemi üzerinde ciddi etkilere neden olduğunu gösterir. Bu konuda en çarpıcı sonuç Çin tuzunun nörotoksin özellik göstermesidir. Yani bu yapay madde merkezi sinir sistemi ve beyin hücrelerine ciddi oranda zarar verdiğinden, Alzheimer, epilepsi, parkinson ve huntington gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Doyma ve aşırı yeme konusunda ciddi etkilere neden olan Çin tuzunun pankreas hasarı, retinal deformasyon, obezite, büyüme hormonu baskılanması, insülin artışı, diyabet gibi pek çok soruna da neden olduğu ortaya konmuştur. Çin tuzunun neden olduğu diğer zararlı etkiler şu şekilde özetlenebilir: