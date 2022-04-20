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Pakistanlı gencin TikTok videosu ortalığı karıştırdı! Otomatik tüfekli pozlara tepki yağdı

20.04.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sokaklarda, kafelerde kızları uygunsuz şekilde görüntüleyerek veya vatandaşları küçük düşürücü videolarla tepki çeken Pakistan uyruklu kişilerin görüntülerinden sonra bu kez TikTok'ta paylaşılan bir video ortalığı karıştırdı. İstanbul'da yaşadığı belirtilen Pakistanlının videosuna sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Pakistanlı gencin TikTok videosu ortalığı karıştırdı! Otomatik tüfekli pozlara tepki yağdı

Türkiye son günlerde toplumsal işleyişe aykırı hareketleriyle gündeme gelen sığınmacıları konuşuyor. Kasiyerle, polis teşkilatıyla dalga geçen, küçük kızları görüntüleyen Pakistanlıların paylaştığı videoların ardından TikTok'ta bir Pakistanlının paylaştığı video yine eleştirilerin hedefi oldu.

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İstanbul'da yaşadığı aktarılan Pakistanlı bir genç sosyal medya platformu TikTok'ta video paylaştı. Videoda asker giyimli genç, elinde otomatik tüfekle pozlar veriyor. Gencin üstünde ayrıca hücum yeleği olduğu görülüyor. Videonun sonunda Pakistanlı genç silahı kameraya doğrultarak nişan alıp ateş etme hareketi yapıyor.

TEPKİ YAĞDI

Pakistanlı kişinin videosuna sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcıların çoğu sığınmacıların silahlanmasına ilişkin yorumlar yaptı.

Kullanıcılardan biri ise "Yeri tespit edilip yakalanması gerekir emniyet teşkilatı gereğini yapacaktır.." şeklinde yorum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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