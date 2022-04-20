Pakistanlı gencin TikTok videosu ortalığı karıştırdı! Otomatik tüfekli pozlara tepki yağdı

Türkiye son günlerde toplumsal işleyişe aykırı hareketleriyle gündeme gelen sığınmacıları konuşuyor. Kasiyerle, polis teşkilatıyla dalga geçen, küçük kızları görüntüleyen Pakistanlıların paylaştığı videoların ardından TikTok'ta bir Pakistanlının paylaştığı video yine eleştirilerin hedefi oldu.

İstanbul'da yaşadığı aktarılan Pakistanlı bir genç sosyal medya platformu TikTok'ta video paylaştı. Videoda asker giyimli genç, elinde otomatik tüfekle pozlar veriyor. Gencin üstünde ayrıca hücum yeleği olduğu görülüyor. Videonun sonunda Pakistanlı genç silahı kameraya doğrultarak nişan alıp ateş etme hareketi yapıyor.

TEPKİ YAĞDI

Pakistanlı kişinin videosuna sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcıların çoğu sığınmacıların silahlanmasına ilişkin yorumlar yaptı.

Kullanıcılardan biri ise "Yeri tespit edilip yakalanması gerekir emniyet teşkilatı gereğini yapacaktır.." şeklinde yorum yaptı.



