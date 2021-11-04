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Panama'da korkunç olay! Squid Game temalı Cadılar Bayramı partisi kanlı bitti: 8 ölü

04.11.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Panama'da Cadılar Bayramını kutlamak için Squid Game temalı bir parti düzenlenirken, 2 çete arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Panama'da korkunç olay! Squid Game temalı Cadılar Bayramı partisi kanlı bitti: 8 ölü

Panama'nın başkenti Panama City'de 29 Eylül Cuma günü erken saatlerde, Cadılar Bayramını kutlamak için son dönemlerin popüler dizisi Squid Game'den esinlenilerek Santa Ana yakınlarındaki bir bowling salonunda parti düzenlendi. Partide 2 çete arasında yaşanan çatışmada, 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

ATEŞ ETMEYE BAŞLAYAN KİŞİ ÇETE ÜYESİ ÇIKTI

Ateş etmeye başlayan kişinin "Los Galacticos" adlı yerel bir çeteye üye olduğu öğrenilirken, şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 4 kişi ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Polisin olay yerinde yaptığı araştırmalar sonrası çöp konteynerinde de 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çatışmada yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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SAVCI DETAYLARI AÇIKLADI

Savcı Rafael Boloyes olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı başlatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınan 2 kişiden 1’inin olayı başlatan kişinin kardeşi olduğunu açıkladı. Boloyes ayrıca hayatını kaybeden kişinin, kardeşini korumak için silahını kullandığını düşündüklerini de belirtirken, 2 çete arasında uzun süredir rekabet olduğunu da sözlerine ekledi.

(İHA)

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