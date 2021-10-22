Squid Game hayranları dikkat! Büyük tuzak ortaya çıktı

Son zamanlarda Squid Game dizisi oldukça popüler hale geldi. Böylece dizinin bir hayran kitlesi oluştu ve bu kitle Squid Game temalı eşyalara veya mobil uygulamalara yoğun ilgi gösterdi. Ancak, özellikle hayranların mobil uygulama konusunda dikkatli olmasında fayda var. Zira hacker'lar kötü amaçlı yazılımları Squid Game temalı bir duvar kağıdı uygulamasına saklamayı çoktan başardı.

SQUID GAME TEMALI KÖTÜ AMAÇLI UYGULAMA BULUNDU

Güvenlik araştırmacıları tarafından Squid Game temalı duvar kağıtları sunan bir Android uygulamasının aslında kötü amaçlı olduğu tespit edildi. Üstelik bu uygulama, Google Play Store'daki güvenlik filtresine takılmadan, mağazayı ziyaret edenlerin hizmetine sunuldu.

Söz konusu kötü amaçlı yazılım, ESET güvenlik uzmanı Lukas Stefanko tarafından da onaylandı. Kötü amaçlı yazılımın, kurbanların bilgisi olmadan ücretli abonelik hizmetlerine kayıt olmalarını sağlayan Joker yazılım içerdiği anlaşıldı.

Stefanko'nun Twitter'daki paylaşımına göre, bu uygulamayı cihazda çalıştırmak, kötü niyetli reklam dolandırıcılığı ve/veya istenmeyen SMS aboneliği işlemlerine neden olabilir.

GOOGLE UYGULAMAYI KALDIRDI

Google, kötü amaçlı uygulama konusunda uyarıldı ve şirket kısa süre önce uygulamayı Play Store'dan kaldırdı. Ancak uygulama kaldırılmadan önce 5 bin fazla kez indirildi.

Google Play Store veya App Store'dan uygulama indirirken dikkatli olmakta fayda var.

Google ve Apple mağazadaki uygulamaları genellikle kontrol etse de, bilgisayar korsanları yine de güvenlik duvarlarını aşmanın yollarını bulabilir. Tıpkı yukarıdaki örnekte olduğu gibi.

