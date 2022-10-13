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Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Tuvaleti mutlaka kontrol edin: Akolik dışkı...

13.10.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pankreas kanserine karşı bağırsak alışkanlıklarınıza dikkat etmek, uyarı işaretlerini fark etmenin ilk adımı olabilir. Kanseri erken teşhis edebilmek, yaşamla ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir, ancak semptomlar çoğu zaman gözden kaçabilir. Pankreas kanserini tespit etmek zor olsa da bir uzman tuvalete ortak bir uyarı işaretinin düşebileceğini paylaşıyor.

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Tuvaleti mutlaka kontrol edin: Akolik dışkı...

Pankreas kanseri, tüm kanser türleri arasında en düşük sağkalım oranına sahiptir. Bu kasvetli ifade, hayatta kalma sonuçlarınızı iyileştirmek için erken teşhis almanın önemini vurgulamaktadır.

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Dr. Deborah Lee, bu ölümcül durumun kilit işareti hakkında konuştu. Pankreas kanseri ile bilgilendirme yapan Dr. Lee, bağırsak hareketlerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Dışkıda yaşanan değişikliklerin dikkate değer olduğunu ve akolik dışkıların önemli bir belirti olduğunun altını çizdi.

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AKOLİK DIŞKI NEDİR? (AKOLİK GAİTA)

İngiltere Ulusal Tıp Kütüphanesine göre, akolik dışkı, safra pigmenti olmayan kil renkli bir görünüm ile karakterize edilir.

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Dr Lee şunları söyledi: "Pankreasın başındaki pankreas kanseri, ana safra kanalına baskı yaparak, safranın bağırsaklara normal salınımını önleyebilir. Bu tıkanma sarılığına neden olur. Bu nedenle hasta ciltte ve gözlerde sararma, koyu idrar ve soluk renkli dışkı (macun gibi) fark eder. Cilt çok kaşıntılı hale gelir. Pankreas kanseri ilerledikçe pankreasın yapısına daha fazla sızarak yağları sindirmek için özel olarak üretilen pankreas enzimlerinin normal üretimini ve salgılanmasını engeller.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİSİ İÇİN DIŞKI RENGİNİ TAKİP ETMEK ÇOK ÖNEMLİ

"Bu, bağırsaktaki normal yağ yıkımını bozar ve buna pankreas enzim yetmezliği (PEI) denir. PEI, tuvalette kolayca atılmayan, soluk, yağlı, yağlı, genellikle kötü kokulu dışkılara neden olur. Dışkı açık yeşil, uçuk kahverengi, turuncu, sarımsı ve hatta beyaz renkte olabilir, bazen üstte yağlı bir film olabilir, hatta köpüklü görünebilir. Gevşek, özensiz, büyük hacimli ve sık olma eğilimindedirler."

Uzman, akolik dışkıların pankreas kanserinin “en yaygın görülen semptomu” olduğunu sözlerine ekledi.


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