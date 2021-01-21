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Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Çözümü çok basit, her evde bulunuyor!

21.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Çözümü çok basit, her evde bulunuyor!

Günlük yaşamda sıkça rastlanan burun tıkanıklığı şikayeti farklı nedenlere bağlı olarak her yaştan insanda görülebilir. Eşsiz eden belirtiler olmadığı durumlarda hastalar, burun tıkanıklığı nasıl geçer sorusunun yanıtını bulmak ve evde uygulanabilecek basit tedavi yöntemlerini denemek için araştırma yapar. Burun tıkanıklığı giderme işleminde sorunun nedenine bağlı olarak farklı yöntemler denenebilir.

Nefes almayı zorlaştıran, uyku sürecini olumsuz etkileyen ve kişinin hayat kalitesini düşüren burun tıkanıklığı farklı sebeplerle ortaya çıkabilir. Kişinin koku alma yetisini de olumsuz etkileyen bu durum, özellikle koronavirüs salgını sürecinde insanlar için tedirgin edici bir hal alabilir. Başlarda basit bir durum olduğu düşünülen ancak önemsenmemesi durumunda daha sıkıntılı süreçlere yol açabilen burun tıkanıklığı ihmal edilmemesi gereken bir rahatsızlıktır. Evde tedavi uygulamak için çok sayıda insan da burun tıkanıklığı nasıl geçer konusunda araştırmalar yapar. Burun tıkanıklığı giderme sürecinde ek belirtilerin yanı sıra rahatsızlığın seyri ve şiddeti de göz önünde bulundurularak bir hekime danışmanın önemi büyük olur.

BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Burun tıkanıklığı tedavisi rahatsızlığın sebebine bağlı olarak planlanır. Bu nedenle şikayet ortaya çıktığında bir hekime görünmek ve sorunun arkasında yatan sebebi saptamak gerekir. Sebebi anlamak için endoskopi yöntemi uygulanabilecek yöntemler arasında bulunur. Geniz eti büyümesi, burun eti büyümesi ve saman nezlesi gibi sebeplerle ortaya çıkan tıkanıklarda ilaç ve burun spreyi kullanılabilir.

Bunun yanı sıra burun eğriliği benzeri ilaçların işe yarayamadığı durumlarda cerrahi müdahale ile tıkanıklığının giderilmesine odaklanılabilir. Ancak bu durumun gerekliliğine de hekimin hasta ile beraber karar vermesi gerekir. Devamlı olarak horlama şikayeti yaşayan ve ağız solunumu yapan hastalarda ameliyat ciddi anlamda fayda sağlayıcı bir etki gösterebilir.

burun tıkanıklığı

TEK TARAFLI BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Tıkanıklığın sebebi anlaşıldıktan sonra buna uygun bir tedavi planlanır. Tıkanıklığın burun septumundaki eğrilik kaynaklı olduğu hallerde ameliyat ile eğrilik düzeltilir ve iyileşme sağlanır. Burun etinin büyümesinden kaynaklanan tıkanıklıklarda ise burun spreyinin yanı sıra hekim kontrolünde ilaç kullanılması tavsiye edilebilir. Özellikle çocuklarda rastlanan burun tıkanıklığı şikayetinin en yaygın görülen sebebi olarak geniz eti büyümesi ön plana çıkar.

Burun boşluğunun orta bölmesinin bir tarafa doğru eğik olması durumuna septum deviasyonu ismi verilir. Özellikle burun boşluğunun yan duvarlarındaki yumuşak dokuların şişmesiyle beraber tıkanıklık şiddetli bir hal alabilir. Böyle durumlarda şikayetin giderilmesi için burun içinde bir ameliyat ile düzeltme uygulaması yapılır. Çocuklarda tek taraflı olarak burun tıkanıklığı şikayeti yaşandığı zaman akıntı ile beraber seyreden durumlarda burnun içine yabancı bir cismin sokulmuş olabileceği ihtimali gündeme gelir. Bu noktada ebeveynlerin dikkatli olması ve vakit kaybetmeden bir hekime başvurması gerekir.

burun tıkanıklığı

ALERJİK BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Burun tıkanıklığı nasıl giderilir sorusunun yanıtını araştıran kişilerin belirli bir çoğunluğu da bu şikayeti alerjik nedenlerle yaşar. Sonbahar ve ilkbahar aylarında tıkanıklık şikayeti baş gösterebilir. Bu aylarda ve ağırlıklı olarak sabahları artan belirtiler saman nezlesi ihtimalini beraberinde getirebilir. Özellikle polen alerjisi yaşayan kişilerin bu sorunun yaşamamak adına günlük yaşam rutinlerinde bazı noktalara dikkat etmesi önem taşır. Bu doğrultuda uygulanabilecek yöntemler şöyledir:

  • Arabadaki ve evdeki klimaların filtrelerinin düzenli olarak geliştirmek
  • Yataklardaki çarşafları alerjiye dayanıklı olan ürünlerden seçmek
  • Özellikle kuru ve rüzgarlı günlerde evden çıkmamaya özen göstermek
  • Polenlerin yoğunlukta olduğu dönemlerde pencereleri ve kapıları kapalı tutmak
  • Rutubetli ortamlardaki rutubeti gidermek
  • Temizlik sırasında toz maskesi kullanmak
  • Sigaradan uzak durmak
  • Süt içmeyi kısıtlamak
  • C vitamini ya da C vitamini içeren besinleri tüketmek
  • Toz, keskin kokular ve polenden uzak durmak
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BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER EVDE?

Grip burun tıkanıklığı nasıl açılır sorusunun en sık sorulduğu rahatsızlıklardan bir tanesidir. Bu doğrultuda özellikle doktorun tedavisine ek olarak, yine doktorun görüşü de alınarak evde bazı doğal tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bu yöntemler sayesinde rahatsızlık giderilebilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Yine de burun tıkanıklığı kesin çözüm arayanlar için hekim kontrolünde uygulanabilecek tıbbi tedavi yöntemleriyle en sağlıklı şekilde geçirilebilir. İşte evde uygulanabilecek bazı doğal tedavi yöntemleri:

  • Zencefil, burun tıkanıklığı tedavisinde sıkça tercih edilir. Bu doğrultuda zencefil çayı içilebilir ya da yemeklere zencefil ilave edilebilir. Özellikle sinüzit kaynaklı şikayetlerde etkili olur.
  • Tarçın, nane çayı ve zerdeçal gibi bitkilerden yapılan bitki çayları tüketilebilir.
  • Tuzlu su burun tıkanıklığı giderme konusunda oldukça etkili yöntemler arasında gösterilir. Bunun için mümkünse denize girilebilir veya evde bir bardak ılık suyun içerisine bir çay kaşığı kadar sofra tuzu ilave edilerek tuzlu su hazırlanıp burna çekilebilir.
  • Bol su tüketmek de mukozanın nemli kalabilmesi adına önemlidir.
  • Kaloriferin ve klimanın yoğun olarak kullanıldığı ortamlarda tıkanıklık şikayeti yaşamamak için odanın kuruluğunu almak adına buhar makinesi kullanılabilir veya odada kaynar su bulundurulabilir.

burun tıkanıklığı

BURUN TIKANIKLIĞI NASIL AÇILIR?

Burun tıkanıklığını açmak için uygulanabilecek en basit yöntemlerden bir tanesi tuzlu su kullanmaktır. Özellikle bebekler ve küçük yaştaki çocuklar için kullanılan serum fizyolojik yani tuzlu su mukozadaki şişkinliği indirir ve salgıların akmasını sağlar. Bunun için bir bardak ılık suyun içerisine bir çay kaşığı kadar sofra tuzu ilave etmek ve iyice karıştırmak gerekir.

Böylece serum fizyolojik çözelti hazır hale gelir. Bunun yanı sıra burun tıkanıklığını gidermek için burun damlası da kullanılır. Ancak burun damlasının içinde bulunan efedrin maddesi ilk kullanımda tıkanıklığı giderirken uzun süreli kullanımda tersi bir etki yaratabilir. Dolayısıyla okyanus suyu olarak isimlendirilen ürünler ya da serum fizyolojik etki bakımından vücuda daha uygun olabilir.

burun tıkanıklığı

BEBEKTE BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Ebeveynler, bebeklerde ve küçük çocuklarda burun tıkanıklığı nasıl geçer sorusunun yanıtı da sık sık merak eder. Özellikle bebekler ve küçük çocuklarda bu şikayeti yaşadıklarında ağız solunumuna yönelirler ve bu durumda da yardımcı solunum kasları nedeniyle duruş bozukluğu ortaya çıkabilir.

Aynı zamanda bazı bebekler de ağızdan solunum yapmayı bilemeyecekleri veya beceremeyecekleri için solunum zorluğuyla karşı karşıya kalabilirler. Bu gibi durumlarda ebeveynlerin hiç vakit kaybetmeden bir hekime başvurması gerekir. Küçük çocuklarda ve bebeklerde burun tıkanıklığı sebebi olarak genellikle burun içi gelişme anomalisi veya geniz eti gösterilir. Kimi durumlarda cerrahi operasyon ihtiyacı ortaya çıkabilir. Öte yanda bebekler için burun aspiratörü kullanmak da etkili bir yöntem olabilir.

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