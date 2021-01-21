Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Çözümü çok basit, her evde bulunuyor!

Nefes almayı zorlaştıran, uyku sürecini olumsuz etkileyen ve kişinin hayat kalitesini düşüren burun tıkanıklığı farklı sebeplerle ortaya çıkabilir. Kişinin koku alma yetisini de olumsuz etkileyen bu durum, özellikle koronavirüs salgını sürecinde insanlar için tedirgin edici bir hal alabilir. Başlarda basit bir durum olduğu düşünülen ancak önemsenmemesi durumunda daha sıkıntılı süreçlere yol açabilen burun tıkanıklığı ihmal edilmemesi gereken bir rahatsızlıktır. Evde tedavi uygulamak için çok sayıda insan da burun tıkanıklığı nasıl geçer konusunda araştırmalar yapar. Burun tıkanıklığı giderme sürecinde ek belirtilerin yanı sıra rahatsızlığın seyri ve şiddeti de göz önünde bulundurularak bir hekime danışmanın önemi büyük olur. BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER? Burun tıkanıklığı tedavisi rahatsızlığın sebebine bağlı olarak planlanır. Bu nedenle şikayet ortaya çıktığında bir hekime görünmek ve sorunun arkasında yatan sebebi saptamak gerekir. Sebebi anlamak için endoskopi yöntemi uygulanabilecek yöntemler arasında bulunur. Geniz eti büyümesi, burun eti büyümesi ve saman nezlesi gibi sebeplerle ortaya çıkan tıkanıklarda ilaç ve burun spreyi kullanılabilir.

Bunun yanı sıra burun eğriliği benzeri ilaçların işe yarayamadığı durumlarda cerrahi müdahale ile tıkanıklığının giderilmesine odaklanılabilir. Ancak bu durumun gerekliliğine de hekimin hasta ile beraber karar vermesi gerekir. Devamlı olarak horlama şikayeti yaşayan ve ağız solunumu yapan hastalarda ameliyat ciddi anlamda fayda sağlayıcı bir etki gösterebilir. TEK TARAFLI BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER? Tıkanıklığın sebebi anlaşıldıktan sonra buna uygun bir tedavi planlanır. Tıkanıklığın burun septumundaki eğrilik kaynaklı olduğu hallerde ameliyat ile eğrilik düzeltilir ve iyileşme sağlanır. Burun etinin büyümesinden kaynaklanan tıkanıklıklarda ise burun spreyinin yanı sıra hekim kontrolünde ilaç kullanılması tavsiye edilebilir. Özellikle çocuklarda rastlanan burun tıkanıklığı şikayetinin en yaygın görülen sebebi olarak geniz eti büyümesi ön plana çıkar. Burun boşluğunun orta bölmesinin bir tarafa doğru eğik olması durumuna septum deviasyonu ismi verilir. Özellikle burun boşluğunun yan duvarlarındaki yumuşak dokuların şişmesiyle beraber tıkanıklık şiddetli bir hal alabilir. Böyle durumlarda şikayetin giderilmesi için burun içinde bir ameliyat ile düzeltme uygulaması yapılır. Çocuklarda tek taraflı olarak burun tıkanıklığı şikayeti yaşandığı zaman akıntı ile beraber seyreden durumlarda burnun içine yabancı bir cismin sokulmuş olabileceği ihtimali gündeme gelir. Bu noktada ebeveynlerin dikkatli olması ve vakit kaybetmeden bir hekime başvurması gerekir.

ALERJİK BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER? Burun tıkanıklığı nasıl giderilir sorusunun yanıtını araştıran kişilerin belirli bir çoğunluğu da bu şikayeti alerjik nedenlerle yaşar. Sonbahar ve ilkbahar aylarında tıkanıklık şikayeti baş gösterebilir. Bu aylarda ve ağırlıklı olarak sabahları artan belirtiler saman nezlesi ihtimalini beraberinde getirebilir. Özellikle polen alerjisi yaşayan kişilerin bu sorunun yaşamamak adına günlük yaşam rutinlerinde bazı noktalara dikkat etmesi önem taşır. Bu doğrultuda uygulanabilecek yöntemler şöyledir: Arabadaki ve evdeki klimaların filtrelerinin düzenli olarak geliştirmek

Yataklardaki çarşafları alerjiye dayanıklı olan ürünlerden seçmek

Özellikle kuru ve rüzgarlı günlerde evden çıkmamaya özen göstermek

Polenlerin yoğunlukta olduğu dönemlerde pencereleri ve kapıları kapalı tutmak

Rutubetli ortamlardaki rutubeti gidermek

Temizlik sırasında toz maskesi kullanmak

Sigaradan uzak durmak

Süt içmeyi kısıtlamak

C vitamini ya da C vitamini içeren besinleri tüketmek

Toz, keskin kokular ve polenden uzak durmak Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İşte yararları saymakla bitmeyen besinler BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER EVDE? Grip burun tıkanıklığı nasıl açılır sorusunun en sık sorulduğu rahatsızlıklardan bir tanesidir. Bu doğrultuda özellikle doktorun tedavisine ek olarak, yine doktorun görüşü de alınarak evde bazı doğal tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bu yöntemler sayesinde rahatsızlık giderilebilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Yine de burun tıkanıklığı kesin çözüm arayanlar için hekim kontrolünde uygulanabilecek tıbbi tedavi yöntemleriyle en sağlıklı şekilde geçirilebilir. İşte evde uygulanabilecek bazı doğal tedavi yöntemleri: