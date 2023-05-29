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Paramparça olan aracın içinde sıkışıp kaldı, dakikalarca telefonla konuştu! TEM'deki kazada şaşkına çeviren görüntü

29.05.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Bolu Dağı Tüneli çıkışında lüks otomobil, tırın dorsesine arkadan çarptı. Feci kaza sonrası otomobil paramparça olurken, aracın içinde sıkışan sürücünün dakikalarca telefonla konuşması görenleri şaşkına çevirdi.

Paramparça olan aracın içinde sıkışıp kaldı, dakikalarca telefonla konuştu! TEM'deki kazada şaşkına çeviren görüntü

TEM’deki korkunç kaza, saat 13.15 sıralarında Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Abbas U. yönetimindeki otomobil, Gürcistan uyruklu sürücü idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

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ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle paramparça olan otomobil içerisinde sürücü Abbas U. sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

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DAKİKALARCA TELEFONLA KONUŞTU

İtfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkarma çalışmalarını yürütürken, yaralı sürücü Abbas U. dakikalarca telefonda konuştu. Sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması neticesinde bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abbas U., hastaneye kaldırıldı.

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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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