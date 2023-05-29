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Mehmet Şimşek, Fahrettin Koca, Necdet Ünüvar... Yeni kabinede kimler olacak? İşte bakanların açıklanacağı gün... Sürpriz isimler var!

29.05.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilirken; tüm gözler şimdi de yeni kabineye çevrildi. Cuma veya Cumartesi günü açıklanması beklenen yeni kabinede Erdoğan'ın yeni isimlerle yola devam edeceği öğrenilirken; kulislerde sürpriz isimler konuşulmaya başlandı. Ekonomi yönetimi için seçim öncesinde de 'Mehmet Şimşek' ismi dikkat çekerken, son gelen kulis bilgileri gündem yarattı.

Mehmet Şimşek, Fahrettin Koca, Necdet Ünüvar... Yeni kabinede kimler olacak? İşte bakanların açıklanacağı gün... Sürpriz isimler var!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geride kalması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sonrası gözler yeni kabineye çevrildi. Mevcut kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm isimlerin milletvekili seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yüzlerle devam etmesi bekleniyor. Kulislerde Bakanlıklar için pek çok isim konuşulurken, sürpriz isimlerin de yeni kabinede yer alabileceği belirtiliyor. İşte detaylar...

Türkiye, iki seçimi geride bıraktı! Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimi sonrası yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Balkon konuşmasında net mesajlar veren Erdoğan, ekonomi hakkında da konuştu. Mehmet Şimşek'in bakan olup olmayacağı merak ediliyordu. Yeni isimler de gündeme gelmeye başladı. Tarih verildi...

FAHRETTİN KOCA YERİNE O GELİYOR...

Milletvekili adayı olmayan Fahrettin Koca yerine Sağlık Bakanlığı için yeni bir isim gündemde! Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın Sağlık Bakanı olabileceği iddia edildi. Ünüvar ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nda da yer alıyor.

koca

CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR! YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?

CNN Türk ekranlarında seçim özel programında konuşan gazeteci Abdülkadir Selvi, milletvekillerinin Cuma günü yemin edeceğini belirtirken Cuma veya Cumartesi günü de kabinenin açıklanacağını ifade etti.

MEHMET ŞİMŞEK BAKAN OLACAK MI? 'ÇOK ZAYIF...'

Haber Global ekranlarında konuşan gazeteci Metehan Demir, 'Mehmet Şimşek'in bakan olma ihtimali çok az. Bu daha önce konuşuldu. Şimşek, kendi ekibini kurmak istiyor. Erdoğan buna karşı çıkıyor. Mehmet Şimşek'in bakan olma ihtimalini çok zayıf görüyorum.' dedi.

HFGJ

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