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"Parasız adam gereksiz adam" demişti! Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den bomba açıklamalar geldi!

22.02.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, yaptığı açıklamalarla gündemi sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Parasız adam gereksiz adam" diyen Gizem Tuncer'den gene çok konuşulacak olay açıklamalar geldi. İşte Gizem Tuncer'den o sözler!

"Parasız adam gereksiz adam" demişti! Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den bomba açıklamalar geldi!

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer geçtiğimiz günlerde "Parasız adam, gereksiz adam" çıkışıyla sosyal medyada tepki çekmişti. Gizem Tuncer, katıldığı 2. Sayfa programında bu sözlerine açıklık getirdi.

Gizem Tuncer, Çalışmayı tercih etmeyen bir adamla birlikte olmayacağını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti; "İş bulamayana bir şey demiyorum ama babasının parasını yiyen adam gereksizdir. Öyle biriyle de evlenmem."

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in 30 yaşındaki kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz gün yaptığı röportajda "Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam kimse de bana bakmasın" sözlerinden sonra magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Günlerdir tepkilerin merkezinde olan Gizem Tuncer, yanlış anlaşıldığını belirterek dikkat çeken yeni açıklamalar yaptı.

TV8'in sevilen magazin programı 2. Sayfa programına konuk olan Gizem Tuncer, yanlış anlaşıldığını söyleyerek şu açıklamada bulundu; "Yorumlar için bir şey demiyorum, isteyen istediğini düşünür. Röportajın hepsini okuduğunuz zaman anlamayacağınız bir şey yok. Bana 'Kendi parasını kazanmayan bir erkeğe aşık olur musun?' dediler ben de olmam, kimseye bakamam dedim. Parasız adam gereksiz adam diye onun üzerine söyledim. Parasız kim gerekli, parasız hayat mı dönüyor? Çalışacaksın, çabalayacaksın. Ben kadının da çalışmayıp sırtını kocasına yaslamasını çok yanlış buluyorum. Evde çocuğunu büyütmesi başka bir şey ama evde oturup birini sırtını dayayarak hayat geçmez bence. Bana doğru gelmiyor. "


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Mahmut Tuncer
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