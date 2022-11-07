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Park halindeki kamyonda 3 saat arayla 2 yangın

07.11.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki kamyonda 3 saat arayla 2 kez yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangının kundaklama sonucu çıktığı ileri sürüldü.

Park halindeki kamyonda 3 saat arayla 2 yangın

Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde, saat 01.00 sıralarında, bir arazide bulunan kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, bölgeye gelip alevleri söndürdü. Bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede araç içerisinde kırık cam parçaları tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığı bildirildi.

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3 SAAT SONRA BİR YANGIN DAHA

Öte yandan, olaydan 3 saat sonra aynı kamyonda bir yangın daha çıktı ve alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kamyonda büyük çaplı hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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